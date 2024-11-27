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نجوم واجهوا السجن بسبب المخدرات.. من هم؟
فن وثقافة
2024-11-27 | 13:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
709 مشاهدة
السومرية
نيوز – فني
لا شك أن حياة بعض النجوم خلف الأضواء تختلف عن ظاهرها، فقد يتورط ممثلون ومغنون في قضايا ومحاكمات تصل إلى السجن، ضاربين بنجوميتهم عرض الحائط.
ولعل الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات على المغني المصري
الشعبي
سعد الصغير أمس إثر إدانته في قضية حيازة مواد مخدرة لخير دليل.
ضبط منة شلبي بمطار القاهرة
لكن قضية الصغير ليست الأولى، فقد شهد عالم الفن في مصر العديد من
القضايا
المشابهة، التي طالت فنانين تورطوا في قضايا مخدرات.
إذ واجهت الممثلة منة شلبي الموقف عينه قبل عامين، بعدما ضبطت في مطار القاهرة إثر فحص حقائبها ليعثر عناصر الجمارك على مواد مخدرة. فأُلقي القبض عليها، وضُبط ما بحوزتها من مخدرات.
لينتهي الأمر بالحكم عليها بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.
دينا الشربيني في سجن النساء
كذلك واجهت الممثلة دينا الشربيني نفس المصير مع بداية مشوارها الفني. حيث ألقت الشرطة المصرية القبض عليها عام 2014 بحي الزمالك أثناء شرائها مخدر الكوكايين. لتتورط في قضية حيازة مخدر الكوكايين ويُحكم عليها بالسجن عام كامل، قضته داخل سجن النساء بالقناطر الخيرية.
مخدرات بطريق الصدفة
كذلك، حكم يوم الأحد الماضي على أحمد فلوكس لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، في قضية حيازة الحشيش بقصد التعاطي.
أتى ذلك، عن طريق الصدفة حين ضبطته السلطات المصرية العام الماضي، لتنفيذ حكم ضده بالسجن على ذمة إحدى قضايا السب والقذف بحق لاعبة كرة سلة. وأثناء ضبطه عُثر بحوزته على علبة سجائر تحتوي على مخدر الحشيش، فأقر فلوكس بحيازته للمخدر بغرض التعاطي.
وفاة بجرعة زائدة
أما في ثمانينيات القرن العشرين، فواجهت الفنانة ماجدة الخطيب السجن لمدة 5 سنوات في قضية مماثلة أيضا، حيث ألقي القبض عليها وبحوزتها كمية من المخدرات، وتم إحالتها لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها سالف الذكر.
كما تورط الفنان الراحل "مجدى وهبة" أيضا مع المخدرات، حيث ضبط أثناء تعاطيه مخدر الأفيون في سيارته بإحدى شوارع القاهرة. إلا أنه تم إخلاء سبيله لعدم كفاية الأدلة.
لكنه توفي بعد فترة (في 4 شباط 1990) في إحدى القرى السياحية بالغردقة إثر هبوط حاد بالقلب. فيما ترددت أنباء وقتها عن تناوله جرعة زائدة من المخدرات.
ضبط مرتين في قضايا مخدرات..وتم سجنه
أما الفنان سعيد صالح، فرغم موهبته الكبيرة وشهرته، إلا أنه تورط بدوره في قضايا مخدرات. إذ ألقي القبض عليه عام 1991 بتهمة التعاطي في أحد أوكار المخدرات بالقاهرة، لكن التحقيق حفظ حينها.
إلا أنه عاد وضبط مرة أخرى بقضية تعاطي جديدة في الإسكندرية، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة عام قضاه في سجن "الحضرة" بالإسكندرية.
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