ما قصة الطفل المعجزة مع اصالة؟

نيوز – فني

سرق التركي جونيور أيتاش الأضواء، في الحفل الذي أحيته الفنانة أصالة نصري في الكويت، مساء الخميس، حيث أشادت منصات التواصل بموهبته اللافتة في العزف على آلة القانون، ما جعل كثيرين يطلقون عليه لقب " المعجزة".

وأضفى أيتاش على الحفل طابعًا موسيقيًا استثنائيًا بمهارته الفريدة وأسلوبه المدهش في العزف، ما جعله يجذب انتباه الحضور ويبهرهم بموهبته العجيبة التي تفوق عمره.

وقبل الحفل، تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة السورية أثناء تحضيراتها للحدث المرتقب، حيث ظهرت وهي تفترش الأرض بصحبة العازف الصغير.

وأعاد المستشار آل الشيخ، رئيس العامة للترفيه في السعودية، نشر الفيديو عبر حسابه على منصة "إكس"، معبّرًا عن إعجابه بهذا الأداء للنجمة أصالة، والطفل جونيور أيتاش.

كما أشاد آل الشيخ بدعم أصالة للطفل التركي، قائلا: "دعمك له يُحسب لك... أنت، الآن، غير الجانب الإنساني تعطين فرصة كبيرة لصناعة نجم في المستقبل، وحركة غير مستغربة من فنانة كبيرة زيك".

وكانت أصالة وجهت رسالة إلى جمهورها في الكويت، قائلة "الموسيقى لها أهل وعالم، ومستنيرون بنورها، ولها داعمون، ولها أصحاب مخلصون.. ‎وشعب الكويت أهل الفن ينتقون النغمات، ويتماهون مع الموسيقى كمعزوفة حين تتراءى يدفع المستمع منهم الموهوب لأعلى درجات السلطنة".

وأضافت عبر حسابها على " إنستغرام": "هذه الليلة تضاف لعشرتنا، وتزيدني سعادة وإصرارًا وشغفًا لنبقى أنتم وأنا معزوفة تحكي أجمل حكاية".