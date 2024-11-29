خدرت وخطفت زوجها الثري الخليجي.. حبس مطربة مصرية

وكشفت التحقيقات التي استمرت أكثر من عشر ساعات متواصلة، لغز واقعة تخدير ثري خليجي واختطافه وإيداعه بمصحة لعلاج الإدمان، حيث تبين أن الزوجة وهي مطربة مغمورة كانت قد خططت بمساعدة مدير مصحة لعلاج الإدمان وبرفقته ثلاثة آخرين يعملون بنفس المصحة لاختطاف زوجها وإيداعه في المصحة، بسبب خلافات زوجية بينهما.وفي التحقيقات قال الثري الخليجي إنه تزوج من مطربة تدعى "م.ر" منذ 5 سنوات عرفيا، وأقاما سويا في فيلا يمتلكها بمنطقة زايد جنوب القاهرة، مضيفا أنه أنجب منها طفلين، يبلغ من العمر 4 سنوات والثاني عاما ونصفا.تابع الزوج أنه منذ عدة أشهر، حدثت خلافات بينه وبين زوجته اضطرت على أثرها لمغادرة منزل الزوجية، تاركة طفليها اللذين كانت ترعاهما خادمة نيجيرية، مضيفا أنه عقب عدة أيام فوجئ بحضور زوجته للمنزل مرة أخرى وبرفقتها 3 أشخاص حيث قاموا بحقنه بـ3 حقن فقد بعدها الوعي.وأوضح الزوج أنه بعد أن أفاق واستعاد وعيه وجد نفسه في مصحة لعلاج الإدمان، واستغاث بالمتواجدين حتى يستطيع فهم ما حدث له، مضيفا أن شقيقته وخاله وصلا إلى المصحة وأخرجاه منها، وأبلغاه أنهما علما بمكانه من الخادمة النيجيرية.وألقت السلطات المصرية القبض على المطربة وشركائها الأربعة، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.