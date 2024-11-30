حسين فهمي يتحدث عن الأيام الأخيرة في حياة شقيقه مصطفى (فيديو)

وحل الفنان حسين ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في "معكم منى الشاذلي"، وتحدث لأول مرة عن الأيام الأخيرة في حياة شقيقه الراحل .وأشار حسين إلى طبيعة يومه في هذه الفترة قائلا: "كنت ما بين المستشفى ومكتب المهرجان والأوبرا، وأرجع أزوره في المستشفى أو في البيت، وبعدين وصلنا للمرحلة النهائية وإحنا وسط المهرجان".وأضاف، "أتذكر يوم المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان كنت في المؤتمر الصبح وبالليل رحت العزاء".وأكد حسين أنه رغم الألم ومشاعر الحزن والفقد، فضّل المصلحة العامة، وقرر أن يستكمل تفاصيل المهرجان حتى يخرج بالصورة المشرفة التي تليق بمصر.ورحل الفنان عن عالمنا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وكان قد تعرض لوعكة صحية في شهر أغسطس/ آب، ودخل على أثرها إلى أحد مستشفيات مدينة الشيخ زايد.