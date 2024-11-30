"سيئة جارية".. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بزلة لسان (فيديو)

وقامت شيرين في بدء حفلتها بالكويت بذكر الملحن الراحل محمد رحيم، وأعلنت عن غنائها واحدة من أجمل ألحانه وهي أغنية مشاعر، لكن تعرضت شيرين لموقف محرج حيث أخطأت بلفظ دون أن تقصد، الأمر الذي أثار جدلا كبيرًا التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.وقالت شيرين خلال الحفل: "محمد رحيم كان عامل لي مشاعر، ووتر حساس، وصبري قليل، وأنا في الغرام، إذا بتعزوني ممكن تقرأوا له الفاتحة كدا، خلينا نعمل سيئة جارية".ودخلت شيرين في نوبة ضحك وقالت: "يا جماعة ما حدش يخليني أتكلم في المايك هيسيبوا كل حاجة وهتبقي ترند دلوقتي، يا ريت اللي ينزل الفيديو دا أنا بعتذر ما تخلونيش أتكلم، أنا فضيحة، لخبطوني حسيت إني أنا ضايقتكم".وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل أغنية "مشاعر" التي لحنها محمد رحيم، مع عرض صور للملحن الراحل على شاشات الحفل.يذكر أن أغنية "مشاعر" هي واحدة من الأعمال الناجحة التي تعاونت فيها مع محمد رحيم، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ صدورها عام 2013، والأغنية من تأليف الشاعر أحمد مرزوق وتوزيع أحمد إبراهيم، وقد تخطت ملايين المشاهدات على "يوتيوب".واصطحبت شيرين عبد الوهاب، ابنتيها مريم وهنا خلال حفلها، وذلك في أول ظهور لهما برفقتها بعد أزمتها مع زوجها السابق حسام حبيب، كما رافقها خلال الحفل عدد كبير من الملحنين والشعراء الذين تعاونوا معها في ألبومها الجديد من أجل دعمها ومساندتها.