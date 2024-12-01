فنان مصري يرفض تجسيد شخصية صدام حسين.. ما السبب؟

نيوز – فني

كشف الفنان الصاوي، عن رفضه تجسيد شخصية رئيس النظام السابق حسين حينما عرض عليه تجسيد الشخصية من قبل جهة أجنبية.

وقال في تصريح صحفي: "عرض علي تجسيد شخصية حسين من جهة أجنبية ولكني رفضت". وتابع: "رفضت لأن مينفعش تعرض من جهة أجنبية ده، فأنا وأخويا على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب". وردًا على سؤال: "هل الأمريكان عرضوا عليك تجسيد شخصية حسين؟" فأجاب: "بشكل أو بآخر نعم".

