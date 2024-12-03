لطفي لبيب يتصدر التريند بسبب أم خالد.. ما القصة؟

لبيب وأمانتشرت تغريدة عبر موقع إكس لفتاة تقول فيها أنها رأت أم وأبو وابنهما ولطفي لبيب معا وأنهم في غاية السعادة وأن الجمهور مخدوع منذ فترة في تريند طلاق التيك أم .الفنان لبيبوتفاعل رواد مع التويتة، وكثرت التساؤلات عن سبب وجود الفنان لبيب معهم في هذه الجلسة العائلية، ليرد آخرون أن الفتاة كانت تقصد بلطفي لبيب ابن "أم خالد" الصغير وهو الذي شبه الجمهور بالفنان الكبير وأطلقوا عليه نفس اسمه.والجدير بالذكر، أن الفتاة قامت بحذف التغريدة خاصة بعدما تصدر اسم الفنان لبيب التريند وهي كانت تقصد الصغير .كانت أم تصدرت التريند خلال الأشهر الماضية بعدما أعلنت انفصالها عن زوجها، ثم عودتها له مجددا ثم انفصالهما وإعلانها أنه قام بضربها وسرقتها، ليخرج أبو ويرد عليها.آخر أعمال لبيبيذكر أن آخر أعمال لبيب كان مشاركته في فيلم "أنا وابن خالتي"، فيلم أنا وابن خالتي بطولة سيد رجب، وبيومي فؤاد، وهنادي مهنا، وعلي لوكا، وإنعام سالوسة، ومن تأليف دعاء عبد الوهاب، وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.