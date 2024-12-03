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لطفي لبيب يتصدر التريند بسبب أم خالد.. ما القصة؟

فن وثقافة

2024-12-03 | 09:16
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
لطفي لبيب يتصدر التريند بسبب أم خالد.. ما القصة؟
707 مشاهدة

تصدر اسم الفنان لطفي لبيب تريند موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وذلك بعد انتشار تغريدة عفوية ذكرت اسم الفنان الكبير لطفي لبيب ضمن سياق عائلي طريف.

لطفي لبيب وأم خالد
انتشرت تغريدة عبر موقع إكس لفتاة تقول فيها أنها رأت أم خالد وأبو خالد وابنهما خالد ولطفي لبيب معا وأنهم في غاية السعادة وأن الجمهور مخدوع منذ فترة في تريند طلاق التيك توكر أم خالد.

الفنان لطفي لبيب
وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع التويتة، وكثرت التساؤلات عن سبب وجود الفنان لطفي لبيب معهم في هذه الجلسة العائلية، ليرد آخرون أن الفتاة كانت تقصد بلطفي لبيب ابن "أم خالد" الصغير ريان وهو الذي شبه الجمهور بالفنان الكبير وأطلقوا عليه نفس اسمه.

والجدير بالذكر، أن الفتاة قامت بحذف التغريدة خاصة بعدما تصدر اسم الفنان لطفي لبيب التريند وهي كانت تقصد الصغير ريان.

كانت أم خالد تصدرت التريند خلال الأشهر الماضية بعدما أعلنت انفصالها عن زوجها، ثم عودتها له مجددا ثم انفصالهما وإعلانها أنه قام بضربها وسرقتها، ليخرج أبو خالد ويرد عليها.

آخر أعمال لطفي لبيب
يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب كان مشاركته في فيلم "أنا وابن خالتي"، فيلم أنا وابن خالتي بطولة سيد رجب، وبيومي فؤاد، وهنادي مهنا، وعلي لوكا، وإنعام سالوسة، ومن تأليف دعاء عبد الوهاب، وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.
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لطفي لبيب

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