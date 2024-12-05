أحلام الشامسي برسالة صادمة لجمهورها حول تكرار إرتداء فساتينها.. "اشتريها بفلوسي مش هديه"

ردّت الفنانة على من إنتقدها بسبب إعادة ارتداء ملابسها، حيث علّقت على صورة نشرها أحد المُتابعين تظهر النجمة وهي ترتدي فستان في إحدى حفلاتها وكانت قد أطلت به سابقاً. وكتب المتابع: "فستان هنا لبسته في برنامجها في حلقة أصالة، وعادي كررت الفستان وما قالت شافوه... أنتم عادي يا بنات تكررون فستان لبستوه قدام نفس الأشخاص؟".لتعود وتنشر الصورة على حسابها على منصة "أكس" وترفقه بتعليق، قالت فيه: "أولاً صباح الورد طبعاً أعيد فساتيني لاني اشتريها بفلوسي مش هديه والا البسها مره وارجعها للبوتيك"، وأضافت: "وهذي فعلاً رساله للكل لا تضغطون على أهاليكم بالمصاريف وحتى ولدي و بناتي معودتهن على هالشي واوريهم شوفوا لبست هالفستان ورجعت لبسته مره ثانيه وانا احب اشيائي جداً".وتفاعل الرواد مع تعليق بشكلٍ واسع وتباينت الآراء حوله، فالبعض أُعجب بطريقة تفكيرها وشدّد على أنّها على حقّ، فيما استمر آخرون بإنتقادها والسخرية عليها، وسنعرض لكم البعض من التعليقات: "الفستان الجميل تحفه صعب أتخلى عنه احب البسه مره ومرتين. وثلاث"، "الفستان الجميل مثل الأغنية الجميله تتكرر بكل حفله ومناسبه".وكان من اللافت أن إحدى المتابعات قالت لأحلام الشامسي: "ام فاهد انتي تشترين اقمشه غاليه وتتحمل الكرف حنا من شي ان بنص العشاء بالعزيمه الفستان يقولك ودعتك الله يالذيبه وشققققق"، فردّت عليها المطربة: "هذا كلام فقط اختي وش الاقمشه الغاليه والرخيصه والله كل فساتيني تتقطع اخلص من الزواج إلا مقطوع والله أرسله يتصلح وارجع البسه حلفت لك يا الذيييبيبه والله انك كفو".