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أحلام الشامسي برسالة صادمة لجمهورها حول تكرار إرتداء فساتينها.. "اشتريها بفلوسي مش هديه"

فن وثقافة

2024-12-05 | 13:07
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/44/جنيفر-فرحات
أحلام الشامسي برسالة صادمة لجمهورها حول تكرار إرتداء فساتينها.. &quot;اشتريها بفلوسي مش هديه&quot;
2,021 مشاهدة

بعد أن قام أحد النشطاء على منصة أكس بالكشف عن تكرار المطربة الإماراتية أحلام الشامسي إرتداء فساتينها الرسمية في المناسبات والحفلات، مما دفعها للردّ عليه ومواجهة الإنتقادات الكثيرة واللاذعة بكلام صريح وعفوي، كما وجهت رسالة لجمهورها. 

إثارة الجدل حول تكرار أحلام إرتداء فساتينها

ردّت الفنانة أحلام الشامسي على من إنتقدها بسبب إعادة ارتداء ملابسها، حيث علّقت على صورة نشرها أحد المُتابعين تظهر النجمة وهي ترتدي فستان في إحدى حفلاتها وكانت قد أطلت به سابقاً. وكتب المتابع: "فستان أحلام هنا لبسته في برنامجها في حلقة أصالة، وعادي كررت الفستان وما قالت شافوه... أنتم عادي يا بنات تكررون فستان لبستوه قدام نفس الأشخاص؟".

لتعود أحلام الشامسي وتنشر الصورة على حسابها الرسمي على منصة "أكس" وترفقه بتعليق، قالت فيه: "أولاً صباح الورد طبعاً أعيد فساتيني لاني اشتريها بفلوسي مش هديه والا البسها مره وارجعها للبوتيك"، وأضافت: "وهذي فعلاً رساله للكل لا تضغطون على أهاليكم بالمصاريف وحتى ولدي و بناتي معودتهن على هالشي واوريهم شوفوا لبست هالفستان ورجعت لبسته مره ثانيه وانا احب اشيائي جداً".

آراء الرواد حول رسالة أحلام للجمهور

وتفاعل الرواد مع تعليق أحلام بشكلٍ واسع وتباينت الآراء حوله، فالبعض أُعجب بطريقة تفكيرها وشدّد على أنّها على حقّ، فيما استمر آخرون بإنتقادها والسخرية عليها، وسنعرض لكم البعض من التعليقات: "الفستان الجميل تحفه صعب أتخلى عنه احب البسه مره ومرتين. وثلاث"، "الفستان الجميل مثل الأغنية الجميله تتكرر بكل حفله ومناسبه".

وكان من اللافت أن إحدى المتابعات قالت لأحلام الشامسي: "ام فاهد انتي تشترين اقمشه غاليه وتتحمل الكرف حنا من شي ان بنص العشاء بالعزيمه الفستان يقولك ودعتك الله يالذيبه وشققققق"، فردّت عليها المطربة: "هذا كلام فقط اختي وش الاقمشه الغاليه والرخيصه والله كل فساتيني تتقطع اخلص من الزواج إلا مقطوع والله أرسله يتصلح وارجع البسه حلفت لك يا الذيييبيبه والله انك كفو".
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