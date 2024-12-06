هل سحبت الجنسية الكويتية من الفنان عبد الرحمن العقل؟

وعلق محاماة عبد العزيز القطان على الأنباء المتداولة موضحاً أنها لا أساس لها من .كما أكد المحامي الخاص بالفنان عبد الرحمن العقل أن كل ما تم نشره في هذا الشأن "أخبار كاذبة وشائعات مغرضة"، إلى أن تداول هذه بشكل مباشر أو غير مباشر يشكل جريمة تشهير يعاقب عليها .وشدد المحامي في بيان نشره الفنان عبر صفحته على "إنستغرام"، على أن الفنان عبد الرحمن العقل سيلاحق قضائيًا أي شخص يروج لشائعات تضر بسمعته الشخصية والعائلية.تأتي هذه الشائعات بعد سحب الجنسية من أسماء عديدة لنجوم كويتيين من بينهم نوال الكويتية وحسين داود ضمن قرار من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والذي شمل 2162 حالة.وكان الكويتي قد اعتمد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، المتضمن فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.يذكر أن عبد الرحمن العقل هو أحد أبرز الأسماء الفنية في الكويت والخليج العربي، ويعتبر من رواد المسرح الكويتي.وُلد في 18 ديسمبر 1953 في الكويت، وبدأ مسيرته الفنية في سن مبكرة، حيث انضم إلى فرقة مسرح الخليج العربي، وشارك في العديد من المسرحيات التي ساعدت على بناء شهرته.تميزت مسيرته الفنية في الثمانينيات والتسعينيات، حيث قدم العديد من الأدوار المميزة في المسلسلات والأعمال الفنية.من أبرز أعماله كانت شخصية "عبسي" في المسلسل الكرتوني "عدنان ولينا"، الذي حقق شهرة واسعة. كما شارك في عدة أعمال سينمائية ناجحة، ما جعل له قاعدة جماهيرية كبيرة في أنحاء الوطن العربي.