بعد اصابتها "بشلل المعدة.. فنانة مشهورة تحذر من اجراء يتبعه غالبية المواطنين

نيوز – فني

أعلنت الفنانة منى إصابتها بشلل مؤقت في المعدة وتهيج في القولون وإمساك وجرثومة في المعدة ونزيف، بسبب حقن التخسيس.

وكتبت عبر ستوري على حسابها بموقع "إنستغرام": "الحمد لله على كل حال، توقف مؤقت في الجهاز الهضمي، تهيج قولون مع إمساك وجرثومة معدة ونزيف بسبب شرخ"، لافتة إلى أنها تحتاج لإجراء منظار قولون ومنظار معدة.

وحذرت منى من استخدام حقن التخسيس، قائلة: "خدوا بالكم من صحتكم، أرجوكم وقفوها، وادعوا لي بالشفاء العاجل".

وكانت نشرت الفنانة منى مقطع مثير للجدل في أكتوبر الماضي، إذ علقت على الهجوم عليها في ظل غيابها عن الساحة الفنية في الآونة الأخيرة.

أعربت خلال لها عبر حسابها على موقع "تيك توك" عن استيائها من الهجوم المستمر عليها التواصل الاجتماعي، قائلة: “ناوية أبقى بجحة، وتنحة وسخيفة”.







