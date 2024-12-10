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من هي مريم شريف بطلة الفيلم المصري سنو وايت؟.. 8 معلومات
فن وثقافة
2024-12-10 | 06:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
771 مشاهدة
السومرية
نيوز – فن وثقافة
تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي صور للفنانة المصرية مريم
شريف
على السجادة
الحمراء
أثناء حضورها فعاليات مهرجان
البحر
الأحمر
السينمائي الدولي
المقام
حاليا.
وتصدر اسمها الترند، وبدأ الكثيرون في السؤال: من هي مريم
شريف
بطلة الفيلم
المصري
سنو وايت؟ خصوصًا بعد دخولها إلى "الريد كاربت" بصحبة الفنان
كريم
فهمي الذي قبل يدها أمام عدسات المصورين، ليظهر على وجهها علامات الخجل.
*من هي مريم
شريف
بطلة الفيلم
المصري
سنو وايت؟
في أول تجربة فنية لها، نجحت مريم
شريف
أن يكون فيلمها "سنو وايت" واحدًا من ضمن قائمة الأفلام المعروضة في مهرجان
البحر
الأحمر
السينمائي الدولي في دورته الرابعة والمقامة حاليا.
كما أن العديد من
نجوم
الفن في
مصر
حرصوا على التقاط
الصور
مع الفنانة المصرية وتقديم الدعم لها في أول تجربتها التمثيلية.
وفي السطور التالية تستعرض من هي مريم
شريف
بطلة الفيلم
المصري
سنو وايت ؟ وأبرز المعلومات عنها:
1 هي دكتورة صيدلانية مصرية.
2 درست مريم
شريف
في برلين بالجامعة الألمانية.
3. اختارتها المخرجة المصرية تفريد أبو الحسن للعب بطولة فيلم "سنو وايت"، والذي يدور حول قصة حياة فتاة تدعى إيمان من قصار القامة تحلم بأن تعيش حياة طبيعية داخل
مصر
.
4. وافقت مريم
شريف
على بطولة أول فيلم روائي طويل لها بعدما أعجبت بقصة الفيلم الذي يدافع عن قصار القامة ضد التنمر ويؤكد على حقهم في الحياة بشكل طبيعي.
5. خاضت مريم
شريف
بطلة الفيلم
المصري
"سنو وايت" تجربة التمثيل من خلال فيلم قصير تعاونت فيه أيضًا مع المخرجة تفريد أبو الحسن.
6. الفيلم
المصري
"سنو وايت" هو أول فيلم يلعب بطولة شخص من قصار القامة.
7. عرض فيلم "سنو وايت"
المصري
في مجموعة من المهرجانات العالمية وحصل على عدة جوائز منها جائزة الجمعية الدولية للمواهب السينمائية الصاعدة وجائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان عام 2020.
8. شارك مريم
شريف
في بطولة فيلم "سنو وايت" المصرى مجموعة من النجوم ومنهم محمد ممدوح وكريم فهمي وخالد سرحان ومحمد جمعة.
>>
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من هي مريم شريف
بطلة الفيلم المصري سنو وايت
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