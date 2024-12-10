من هي مريم شريف بطلة الفيلم المصري سنو وايت؟.. 8 معلومات

وتصدر اسمها الترند، وبدأ الكثيرون في السؤال: من هي مريم بطلة الفيلم سنو وايت؟ خصوصًا بعد دخولها إلى "الريد كاربت" بصحبة الفنان فهمي الذي قبل يدها أمام عدسات المصورين، ليظهر على وجهها علامات الخجل.*من هي مريم بطلة الفيلم سنو وايت؟في أول تجربة فنية لها، نجحت مريم أن يكون فيلمها "سنو وايت" واحدًا من ضمن قائمة الأفلام المعروضة في مهرجان السينمائي الدولي في دورته الرابعة والمقامة حاليا.كما أن العديد من الفن في حرصوا على التقاط مع الفنانة المصرية وتقديم الدعم لها في أول تجربتها التمثيلية.وفي السطور التالية تستعرض من هي مريم بطلة الفيلم سنو وايت ؟ وأبرز المعلومات عنها:1 هي دكتورة صيدلانية مصرية.2 درست مريم في برلين بالجامعة الألمانية.3. اختارتها المخرجة المصرية تفريد أبو الحسن للعب بطولة فيلم "سنو وايت"، والذي يدور حول قصة حياة فتاة تدعى إيمان من قصار القامة تحلم بأن تعيش حياة طبيعية داخل .4. وافقت مريم على بطولة أول فيلم روائي طويل لها بعدما أعجبت بقصة الفيلم الذي يدافع عن قصار القامة ضد التنمر ويؤكد على حقهم في الحياة بشكل طبيعي.5. خاضت مريم بطلة الفيلم "سنو وايت" تجربة التمثيل من خلال فيلم قصير تعاونت فيه أيضًا مع المخرجة تفريد أبو الحسن.6. الفيلم "سنو وايت" هو أول فيلم يلعب بطولة شخص من قصار القامة.7. عرض فيلم "سنو وايت" في مجموعة من المهرجانات العالمية وحصل على عدة جوائز منها جائزة الجمعية الدولية للمواهب السينمائية الصاعدة وجائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان عام 2020.8. شارك مريم في بطولة فيلم "سنو وايت" المصرى مجموعة من النجوم ومنهم محمد ممدوح وكريم فهمي وخالد سرحان ومحمد جمعة.