قصي خولي تريند بسبب بشار الأسد.. ماذا قال

وقال قصي خولي خلال تصريحات تلفزيونية: "صار عندنا بلد حر.. صار الواحد يكون صاحب الكلمة الحرة والرأي .. جديدة.. سنوات كثيرة فيه في ظلم، في قهر، في تعب، وفي مشاكل كثير.. يمكن الانتصار صار، الحرية صارت، هذا عم يتحقق حاليًا هو المحاية، هتمحي كل هذا الآسى".وأضاف: "سوريا والناس فرحت وانتصرت وحققت ما تريد وأنا أكيد سعيد أنا أهلي أكيد تحت في سوريا، وأنا لساتني تحت، هذا بلدي، ما تركت أهلي ما تركته أبدًا، ولا راح أتركه".واختتم قائلا: "فيه فيلم قصير لشاب بيقول أنا ابن أخته اتقتل قدامي وبعرف مين قتله وأنا احبست وكنت هموت وحاليا تحررت وقال أنا مسامح كل الناس لأن هذه البلد بدها حرية وهذا الرجل بيمثلني وبيمثل كل .. دولة لا طائفية ودولة فيها خير كتير".