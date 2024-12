خاتم الماس ينهي الجدل.. سيلينا غوميز تعلن خطوبتها رسمياً من بيني بلانكو

سيلينا غوميز، البالغة من العمر 32 عامًا، كشفت أنها كانت تواعد المنتج الموسيقي بلانكو في 2023، رغم أنهما كانا مرتبطين عاطفيًا منذ يونيو من العام الماضي. وكان الثنائي قد عملا معًا سابقًا على أغنيتي غوميز "Single Soon" من عام 2023 والأغنية "I Can’t Get Enough" من عام 2019.وفي مقابلة مع "هوليوود ريبورتر" في الماضي ، سُئلت سيلينا غوميز عن علاقتها ببلانكو، حيث قالت: "هذه هي المرة التي شعرت فيها بأكبر قدر من الأمان في علاقة، وأرى مستقبلاً مع هذا الشخص".لقد كان عامًا مذهلًا بالنسبة لسيلينا غوميز، حيث حققت نجاحًا كبيرًا في مجال السينما والتلفزيون، والآن في حياتها الشخصية. في وقت سابق من هذا العام في مهرجان كان السينمائي، فازت غوميز بجائزة أفضل ممثلة بالاشتراك مع زميلاتها في فيلم "إميليا بيريز"، كارلا صوفيا غاسكون، أدريانا باز وزوي سالدانا. كما تم ترشيحها لجائزة إيمي عن فئة أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل كوميدي عن دورها في "Only Murders in the Building" على هولو. هذا الأسبوع، حصلت على ترشيحين لجوائز غولدن غلوب (عن "إميليا بيريز" و"Only Murders in the Building").في الأسبوع الماضي، حصلت غوميز أيضًا على جائزة التميز في الترفيه في حفل الإفطار السنوي لجائزة "النساء في الترفيه" من "هوليوود ريبورتر". ومؤخرًا، أحدثت غوميز ضجة على الإنترنت خلال غداء أكاديمية النساء.من هو خطيب سيلينا ؟بلانكو، البالغ من العمر 36 عامًا، هو منتج موسيقي عمل مع العديد من أبرز نجوم الموسيقى في العالم، بما في ذلك إد شيران Ed Sheeran، بي تي إس BTS، إمينيم Eminem، جاستين بيبر Justin Bieber، هالسي Halsey، كاتي بيري Katy Perry، كريستينا أغيليرا Christina Aguilera، كيشا Kesha، بريتني سبيرز Britney Spears، ريهانا Rihanna، سيا Sia، ذا ويكند The Weeknd، كانييه ويست Kanye West، أفيتشي Avicii، تشارلي بوث Charlie Puth، ويز خليفة Wiz Khalifa، جي بالفين J Balvin، أريانا غراندي Ariana Grande، وSZA.