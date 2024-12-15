تدوينات حزينة بشأن "القبطان"

نيوز – فني

سيطرت أجواء الحزن على الوسط الفني في مصر خلال الساعات الماضية، بعد خبر رحيل الفنان نبيل الحلفاوي، حيثُ حرص عدد كبير من نجوم الفن ومحبيه على نعيه بكلمات مؤثرة.

وتوفي الممثل نبيل الحلفاوي اليوم الأحد عن عمر ناهز 77 عاماً، بعد تعرضه لوعكة صحية الأسبوع الماضي دخل بسببها إلى المستشفى.

وجاء في تدوينة بحساب الحلفاوي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "مش القبطان اللي كاتب التويته ديه للأسف.. احنا ولاده وخالد الحلفاوي.. الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل، كان دائما بيدعي بكده وربنا ما خذلوش".

ونعى النجم محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، مواطنه الممثل نبيل الحلفاوي، وكتب على حسابه بمنصة "إكس": "البقاء لله في وفاة الفنان المحترم نبيل الحلفاوي.. هتوحشنا يا قبطان".

وقدمت رانيا شوقي النعي لأسرة الفنان الراحل، وكتبت عبر تطبيق "إنستغرام"، قائلة: "البقاء لله، فنان من أجمل خلق الله، موهبة كبيرة، وأخلاق عالية، المحترم دائمًا أستاذنا نبيل الحلفاوي، الله يرحمك، ويغفر لك، ويسكنك فسيح جناته، ويصبّر أسرتك وكل حبايبك".

بدوره قال الفنان محمد عادل إمام، خلال منشور عبر "إنستغرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، خالص العزاء لابنيه وخالد، ربنا يصبركما، فنان مميز لن يتكرر".

من ناحيتها قالت الفنانة بشرى عبر تطبيق "إنستغرام": "كدة تفاجِئنا وتأخذنا على خوانة يا أستاذ نبيل؟! .إنا لله وإنا إليه راجعون، هنفتقدك جدًا أيها المحترم المثقف، أيها الأستاذ، وهتوحشنا مواقفك إللي هتفضل محفورة في الذاكرة والتاريخ. الوداع لرجل نادر في هذا الزمان، اللهم لا اعتراض، الله يرحمك ويحسن إليك، ويصبّر الأسرة، والأصدقاء، والأحباب، والزملاء".

من جانبها استعادت الفنانة حنان مطاوع ذكرياتها مع الفنان نبيل الحلفاوي، ونشرت صورة جمعتهما عبر تطبيق "إنستغرام"، وعلّقت عليها بالقول: "لا إله إلا الله، رحل واحد من أحب وأغلى الناس على قلبي، ربنا يرحمه، ويصبّر قلب خالد ووليد وكل محبيه".

في حين نشر نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي صورة للفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلق عليها، قائلًا: "وادعًا أيها الرجل النبيل".

ونعى الفنان أحمد أمين الفنان الراحل برسالة مؤثرة عبر تطبيق "إنستغرام" قال فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقل إلى رحمة الله أستاذي الفنان الكبير نبيل الحلفاوي".

وأضاف: "رحل القبطان، وترك بصمة لن تُمحى من تاريخ الفن ومن قلوبنا جميعًا. ربنا يصبّرنا ويصبّر أسرته وحبايبه".

وقدمت الفنانة إسعاد يونس التعازي لأسرة الراحل، حيثُ قالت عبر تطبيق "إنستغرام": "في أمان الله يا قبطان، تعازي الحارة للأحباب الأستاذين خالد الحلفاوي، ووليد الحلفاوي، وجميع الأسرة، اللهم أنعم عليه بسكنى الجنة العامرة بالأحباب السابقين، وأنعم علينا جميعًا بالصبر والقبول".

واشتهر الحلفاوي باسم القبطان بين أصدقائه ومعجبيه بعد دوره في فيلم (الطريق إلى إيلات).

كما اشتهر الحلفاوي بتشجيعه للنادي الأهلي المصري، وكان ناشطًا على منصة "إكس"، ودخل في أكثر من جدال مع جماهير الزمالك.

وكانت آخر تغريدة للحلفاوي، هي التعليق على قرعة كأس العالم للأندية 2025، والتي يشارك فيها الأهلي.