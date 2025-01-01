بعمر الـ53 عاماً.. فنان مصري معروف يعلن زواجه مع بداية 2025 (فيديو)‎

وأشار في لقاء تلفزيويي مع الإعلامي عمرو الليثي بمناسبة رأس السنة على قناة "الحياة" إلى أنه عندما فكر في إقامة حفل الزفاف، أصيب والده بالمرض وتم التأجيل لهذا السبب عدة مرات، مشيراً إلى أنه وفور شفائه، طالبه الوالد بسرعة عقد وهو ما تم بالفعل في محيط الأسرة والأصدقاء.وأوضح أنه يشترك مع عروسه في العديد من الصفات مثل نوعية الأفلام المفضلة، وحب الخيل، والجلوس في المنزل لفترات طويلة، لافتاً إلى أن هذا لا يمنع وجود "مساحة مفيدة" من الاختلافات في بعض الأمور والاهتمامات، مبيناً أنهما يعرفان بعضهما منذ 2009.وعند سؤاله عمّا إذا كان في المنزل ديمقراطياً أم "سي السيد"، أجاب مازحاً: "ديمقراطي سي السيد"، مشدداً على أن تقسيم الأدوار في بيت الزوجية، "فالراجل رجل والست ست ولكل منهما دور مرسوم بحب وتفاهم".وكشف أنه كان أول من بادر بالاعتراف بمشاعره، موضحاً أن الأمر جاء على مراحل وعبر التلميح المتدرج؛ إذ كان كل منهما يشعر بالارتباك من فكرة وجود شريك محتمل في حياته، ومن ثم استغرق الأمر بعض الوقت.وسبق أن سرت شائعات قوية بأن مصطفى احتفل بعقد قرانه على هدى الناظر، في شهر فبراير الماضي، في سرية تامة بعيداً عن وسائل الإعلام.وكشفت مصادر أن حرص على عدم الكشف عن تلك المناسبة بسبب مرض والده؛ إذ أقام حفلاً بسيطاً حضره الأهل والأصدقاء المقربون للعروسين فقط.ويبلغ الفنان مصطفى من العمر 53 عاماً، وتعد هذه الزيجة الأولى له؛ إذ كشف سابقاً سبب تأخره في الزواج، لافتاً إلى أنه لا يعارض الفكرة، لكن المسألة متعلقة بـ"النصيب"، على حد تعبيره.