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بعمر الـ53 عاماً.. فنان مصري معروف يعلن زواجه مع بداية 2025 (فيديو)‎

فن وثقافة

2025-01-01 | 02:42
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بعمر الـ53 عاماً.. فنان مصري معروف يعلن زواجه مع بداية 2025 (فيديو)‎
المصدر:
ارم نيوز
3,030 مشاهدة

السومرية نيوز – فن وثقافة

مع الساعات الأولى من 2025، فاجأ الفنان المصري مصطفى شعبان جمهوره بالإعلان عن زواجه من هدى الناظر، مديرة أعمال عمرو دياب السابقة، والتي وصفها بأن "نصفها صعيدي والنصف الآخر إنجليزي"، على حد تعبيره.

وأشار في لقاء تلفزيويي مع الإعلامي عمرو الليثي بمناسبة رأس السنة على قناة "الحياة" إلى أنه عندما فكر في إقامة حفل الزفاف، أصيب والده بالمرض وتم التأجيل لهذا السبب عدة مرات، مشيراً إلى أنه وفور شفائه، طالبه الوالد بسرعة عقد القران وهو ما تم بالفعل في محيط الأسرة والأصدقاء.


وأوضح أنه يشترك مع عروسه في العديد من الصفات مثل نوعية الأفلام المفضلة، وحب الخيل، والجلوس في المنزل لفترات طويلة، لافتاً إلى أن هذا لا يمنع وجود "مساحة مفيدة" من الاختلافات في بعض الأمور والاهتمامات، مبيناً أنهما يعرفان بعضهما منذ 2009.

وعند سؤاله عمّا إذا كان في المنزل ديمقراطياً أم "سي السيد"، أجاب مازحاً: "ديمقراطي سي السيد"، مشدداً على أن تقسيم الأدوار معروف في بيت الزوجية، "فالراجل رجل والست ست ولكل منهما دور مرسوم بحب وتفاهم".

وكشف شعبان أنه كان أول من بادر بالاعتراف بمشاعره، موضحاً أن الأمر جاء على مراحل وعبر التلميح المتدرج؛ إذ كان كل منهما يشعر بالارتباك من فكرة وجود شريك محتمل في حياته، ومن ثم استغرق الأمر بعض الوقت.

وسبق أن سرت شائعات قوية بأن مصطفى شعبان احتفل بعقد قرانه على هدى الناظر، في شهر فبراير الماضي، في سرية تامة بعيداً عن وسائل الإعلام.

وكشفت مصادر أن شعبان حرص على عدم الكشف عن تلك المناسبة بسبب مرض والده؛ إذ أقام حفلاً بسيطاً حضره الأهل والأصدقاء المقربون للعروسين فقط.

ويبلغ الفنان مصطفى شعبان من العمر 53 عاماً، وتعد هذه الزيجة الأولى له؛ إذ كشف سابقاً سبب تأخره في الزواج، لافتاً إلى أنه لا يعارض الفكرة، لكن المسألة متعلقة بـ"النصيب"، على حد تعبيره.
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بعمر الـ53 عاماً

فنان مصري معروف

زواجه مع بداية 2025

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