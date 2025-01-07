جمال سليمان: بشار الأسد دكتاتور بلا حكمة

وقال خلال تصريحات صحفية إن "حافظ الأسد، كان دكتاتورا، لكن أكثر من ابنه بشار".واضاف: "بشار كان دكتاتورا بلا حكمة، وبلا خبرة سياسية، وبالتالي لم يعرف كيف يخلق لنفسه مخرجا، ولا أريد أن أقول مخرجا لائقا".وأوضح سليمان: "كان بإمكان الدكتاتور السوري السابق، أن يستمع لمطالب بضرورة التغيير، والتخلي عن السلطة بشكل سلس، والموافقة على نقل السلطة وفقا للقرار الدولي (2245)".وبشأن التطورات في قال: "السوريون لديهم أسئلة بشأن مستقبل بلدهم".وتابع: "وراء هذه الفرحة، هناك بعض القلق وبعض الخوف عند شرائح واسعة من السوري".وتوقع الممثل السوري، أن تكون هناك "موجات من الصراع والعنف" في إشارة إلى المعارك التي تدور في محيط سد تشرين ومنبج وريف حلب .