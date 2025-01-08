وفد حكومي ذهب لمنزله.. محمد منير يثير القلق بغيابه عن احتفالية مصرية

شهد الحفل تكريم رموز الفن، حيث في كلمته خلال الحفل، أكد وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو أن تكريم منير، إلى جانب مجموعة من الفنانين المبدعين، يُعد جزءاً من الاحتفالية السنوية التي تشهد تكريم الأسماء اللامعة في مختلف مجالات الفن والثقافة بمصر.وأوضح الوزير أن اعتذر عن عدم حضور الحفل. مشيرا إلى أنه سيرسل وفدا من وزارة الثقافة لتسليم التكريم للفنان الكبير في منزله.بدأت الفعاليات بمسرح دار الأوبرا الكبير، بتنظيم من وزارة الثقافة، وقام الفنان فتحي عبد الوهاب بتقديم الحفل الذي شهد تكريم عدد من الأسماء البارزة في مجالات الثقافة والفنون.من بين المكرمين في الحفل، الذي شهد حضور شخصيات من مختلف المجالات، كان الكاتب عبد المجيد، والشيخ ياسين التهامي، والسيناريست عبد الرحيم كمال، والمخرج مروان حامد، بالإضافة إلى الفنانة انتصار عبد الفتاح. كما تم تكريم يحيى الفخراني، مصطفى كامل، إضافة إلى تكريم عدد من الراحلين مثل الفنان التشكيلي حلمي بكر والفنانة شيرين سيف النصر، والمايسترو عبد الحميد عبد الغفار، والمخرج عصام الشماع.تم اختيار المكرمين بناءً على ترشيحات من النقابات الفنية المختلفة، مثل نقابة الممثلين والموسيقيين والنقابات التشكيلية، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للثقافة.