بعد تداول فيديو.. ما حقيقة سقوط رمضان من أعلى المسرح خلال حفلته

بدوره، رد على هذه الشائعات بطريقة ساخرة، ونشر صورة للرجل الذي ظهر في الفيديو المتداول، مؤكداً أنه ليس هو، وذلك عبر حسابه على منصة "إكس".وأرفق الصورة بتعليق قال فيه: "أولاً، ألف سلامة للمغني وقع وهو بيغني. ثانيًا، شاف إن ده أنا لازم يكشف نظر في أسرع وقت".ويعود الفيديو المتداول لمطرب أجنبي يُدعى ناندو بوم، الذي ظهر مرتديًا نظارات سوداء أثناء تقديمه عرضًا غنائيًا على المسرح.وتعرّض المغني للسقوط بشكل حاد أثناء استعراضه، ما أثار لغطًا بين المتابعين، خاصة مع تركيب أغنية "أنا البلد" في الخلفية، مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن الشخص في الفيديو هو .وفي سياق آخر، أعلن عن مسابقة للجمهور تتعلق باختيار اسم أغنيته القادمة، مع مالية قدرها مليون جنيه.وكتب عبر صفحته على "فيسبوك": "سؤال المليون جنيه: في ٣ كسبوا في آخر بوست، باقي ٤ هنختارهم، وهنعلن عن الـ10 فائزين نهاية المسابقة. اكتب اسم أغنيتي القادمة. ولكل حساب تعليق واحد فقط".