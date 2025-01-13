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فنان مشهور: غلطة عمري عملت نفسي رجال
فن وثقافة
2025-01-13 | 12:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,818 مشاهدة
السومرية
نيوز – فني
تصدر اسم الفنان السعودي
خالد
الرفاعي
تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، وموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن تم تداول مقطع فيديو له من داخل مستشفى.
مرض الفنان
خالد
الرفاعي
وظهر الفنان السعودي
خالد
الرفاعي، خلال الفيديو المتداول له وهو في المستشفى وتم وضعه على الأجهزة الطبية، بعد تعرضه لوعكة صحية.
وكشف الفنان
خالد
الرفاعي، عن غلطة كبيرة ارتكبها في حياته وندم عليها بعد معاناته من المرض، حيث قال خلال مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "غلطة
عمري
إني ولعت سيجارة، هذه غلطة
عمري
وحياتي كلها أني ولعت سيجارة وسويت نفسي رجال"، موضحًا أنه بسبب التدخين يعاني من وعكة صحية تسببت في دخوله للمستشفى.
سبب مرض الفنان
خالد
الرفاعي
وكشف الفنان السعودي
خالد
الرفاعي، خلال تصريحات صحفية سابقة عن سبب وتفاصيل مرضه المزمن الذي يعاني منه بالرئة، والذي تسبب له بمعاناة من أزمة صحية طوال سنوات، موضحًا أنه متابع طبيا من قبل طبيبين أحدهما اختصاصي أنف وأذن وحنجرة والآخر اختصاصي في الرئة منذ أربع سنوات.
وأوضح الرفاعي، أنه "بعد ظهور أعراض عليه توجه إلى مستشفى خاص، أبلغه بإصابته بمرض السرطان، فتوجه إلى مدينة الملك فهد الطبية، وبعد إجراء خزعة تبين أنه لا يعاني من السرطان، ولكنه يعاني من نقص مزمن بالأوكسجين".
وأشار إلى أن "تدخين السجائر تسبب له في التعب والذهاب إلى المستشفى"، وحسب تقارير سعودية، يعاني الفنان
خالد
الرفاعي
من مرض في الرئة بسبب التدخين.
من هو
خالد
الرفاعي؟
ولد الفنان الكوميدي السعودي
خالد
الرفاعي، في الرياض في عام 1959، ويبلغ من العمر حاليًا نحو 66 عامًا، بدأ مسيرته الفنية في ثمانينيات القرن الماضي، من خلال مشاركته في العديد من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية والبرامج الكوميدية، وقدم
الرفاعي
مجموعة كبيرة من الأعمال خلال مسيرته الفنية، ومن بينها مسلسلات "طقها والحقها" و "صح عليك" و "أسوار" و "المقطار".
وكان آخر ظهور للفنان
خالد
الرفاعي
عبر الشاشات من خلال دوره في مسلسل "شباب البومب 10" خلال عام 2022 .
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