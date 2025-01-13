فنان مشهور: غلطة عمري عملت نفسي رجال

نيوز – فني

تصدر اسم الفنان السعودي تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، وموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن تم تداول مقطع فيديو له من داخل مستشفى.

مرض الفنان

وظهر الفنان السعودي الرفاعي، خلال الفيديو المتداول له وهو في المستشفى وتم وضعه على الأجهزة الطبية، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكشف الفنان الرفاعي، عن غلطة كبيرة ارتكبها في حياته وندم عليها بعد معاناته من المرض، حيث قال خلال مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "غلطة إني ولعت سيجارة، هذه غلطة وحياتي كلها أني ولعت سيجارة وسويت نفسي رجال"، موضحًا أنه بسبب التدخين يعاني من وعكة صحية تسببت في دخوله للمستشفى.

سبب مرض الفنان

وكشف الفنان السعودي الرفاعي، خلال تصريحات صحفية سابقة عن سبب وتفاصيل مرضه المزمن الذي يعاني منه بالرئة، والذي تسبب له بمعاناة من أزمة صحية طوال سنوات، موضحًا أنه متابع طبيا من قبل طبيبين أحدهما اختصاصي أنف وأذن وحنجرة والآخر اختصاصي في الرئة منذ أربع سنوات.

وأوضح الرفاعي، أنه "بعد ظهور أعراض عليه توجه إلى مستشفى خاص، أبلغه بإصابته بمرض السرطان، فتوجه إلى مدينة الملك فهد الطبية، وبعد إجراء خزعة تبين أنه لا يعاني من السرطان، ولكنه يعاني من نقص مزمن بالأوكسجين".

وأشار إلى أن "تدخين السجائر تسبب له في التعب والذهاب إلى المستشفى"، وحسب تقارير سعودية، يعاني الفنان من مرض في الرئة بسبب التدخين.

من هو الرفاعي؟

ولد الفنان الكوميدي السعودي الرفاعي، في الرياض في عام 1959، ويبلغ من العمر حاليًا نحو 66 عامًا، بدأ مسيرته الفنية في ثمانينيات القرن الماضي، من خلال مشاركته في العديد من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية والبرامج الكوميدية، وقدم مجموعة كبيرة من الأعمال خلال مسيرته الفنية، ومن بينها مسلسلات "طقها والحقها" و "صح عليك" و "أسوار" و "المقطار".

وكان آخر ظهور للفنان عبر الشاشات من خلال دوره في مسلسل "شباب البومب 10" خلال عام 2022 .