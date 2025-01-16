تفاصيل طعن الممثل الهندي سيف علي خان.. ماذا كشفت زوجته كارينا كابور؟

جاءت إصابة الممثل خان بست طعنات، أثناء محاولة سرقة منزله بمنطقة مومباي، وعلى الفور تم نقله لمستشفى ليلافاتي لتلقي العلاج ومحاولة انقاذ حياته بعد تسديد هذه الطعنات له.وخضع الفنان خان لعملية جراحية فور نقله لمستشفى ليلافاتي، لإنقاذ حياته بعد تعرضه لستة طعنات، وفقا لما جاء في بيان أصدره فريق عمل خان.وجاء نص البيان الذي أصدره فريق عمل نجم بوليود الشهير خان لطمأنة جمهوره بعد تعرضه لهذا الحادث المروع: "سيف علي خان خضع لعملية جراحية وخرج منها بسلام، هو الآن في مرحلة التعافي وتحت المراقبة الطبية المستمرة، أفراد العائلة بخير، والشرطة تقوم بالتحقيق في ملابسات الحادث".وكشفت شرطة منططقة بدرا، جانب من تفاصيل الحادث الذي تعرض له الفنان خان، حيث أوضحت أن حادث الطعن الذي تعرض له نجم بوليوود جاء نتيجة اقتحام شخص مجهول لمنزل خان بغرض السرقة، ثم حدثت مواجهة عنيفة بينه وبين الممثل انتهت بطعنه 6 طعنات، منها اثنان عميقتان، وطعنة أخرى قريبة من العمود الفقري، وما زالت التحقيقات جارية لتحديد هوية الجاني.ومن ناحيتها، حرصت الفنانة الهندية كارينا كابور زوجة الفنان خان البالغ من العمر 54 عاما، على طمأنة الجماهير على زوجها، حيث أصدرت بيان تطلب فيه الدعاء لزوجها، موضحة أنه خضع لعملية جراحية.