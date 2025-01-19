الهند.. اعتقال متهم رئيسي في طعن سيف علي خان

وتعرض خان، الخميس الماضي، للطعن بسكين في منزله حيث أصيب بجرح عميق بالقرب من عموده الفقري. كما أصيبت عاملة في منزل خان خلال الهجوم.وقال ديكسيت جيدام، ضابط شرطة رفيع المستوى، إن "المشتبه به من مواطني بنغلاديش، دخل الهند بشكل غير قانوني وغير اسمه من محمد شهزاد إلى بيجوي داس، وإن الأدلة الأولية تشير إلى أنه دخل منزل خان بقصد السرقة".وأضاف جيدام أنه "تم اعتقال المشتبه به في ضواحي مومباي حيث أقام لمدة 5 أو 6 أشهر".وظهر خان، وهو أيضا منتج أفلام، في نحو 70 فيلما ومسلسلا تلفزيونيا، وهو نجل قائد منتخب الهند للكريكيت السابق، علي خان باتودي، والممثلة الهندية، شارميلا طاغور.وفاز خان بعدة جوائز عن أدواره في السينما الهندية، من بينها سبع جوائز "فيلم فير" السينمائية. وفي عام 2010، فاز بوسام "بادما شري"، رابع أعلى مدنية هندية.