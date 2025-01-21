خلال عيد الأضحى ورمضان.. هذه أعمال ياسمين صبري الجديدة

وأكدت أن فيلم "الأرض السوداء"، الذي يجمعها بالنجم كريم عبدالعزيز، سيُعرض في موسم عيد الأضحى المقبل، بينما تخوض سباق رمضان 2025 بمسلسل جديد بعنوان "الأميرة".في تصريحاتها، أشارت ياسمين صبري إلى أن فيلم "الأرض السوداء" سيكون من أبرز أفلام الموسم، حيث يشارك في بطولته إلى جانبها نخبة من النجوم، مثل كريم عبدالعزيز، إياد نصار، وأحمد غزي، الفيلم من تأليف أحمد وإخراج بيتر ميمي، مما يَعِد الجمهور بعمل سينمائي ضخم يجمع بين التشويق والإثارة.أما عن موسم الدراما الرمضانية، فتستعد ياسمين صبري لتطلّ على جمهورها من خلال مسلسل "الأميرة"، الذي يجمعها بنجوم مثل نيكولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، وعزت زين. العمل الذي تُشرف على إنتاجه شركة كبرى، ويُتوقع أن يحقق نجاحًا واسعًا، مع استمرار الشركة المنتجة في التعاقد مع باقي أبطال المسلسل.في الموسم الرمضاني الماضي، تألقت ياسمين في مسلسل "رحيل"، الذي جذب الأنظار بإطار درامي مشوق، حيث لعبت دور فتاة تُتهم ظلمًا وتواجه مصيرًا غامضًا. شاركها البطولة عدد من النجوم، منهم أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، وسماء إبراهيم.