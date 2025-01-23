لماذا إطلاق الجمهور لقب "ملكة جمال" على كارولين عزمي؟

وشاركت الفنانة كارولين عزمي، جمهورها صورا لها من حفل جوي أورد 2025، والتي نالت اعجاب الجمهور، حيث أشاد متابعيها بفستانها وإطلالتها، ليصفها أحدهم بـ ملكة .وارتدت كارولين عزمي في حفل توزيع جوائز جوي أورد 2025 فستان طويل ضيق اللون الزيتي الغامق أظهر رشاقتها وأبرز أنوثتها، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا على كتفها وظهرها، حيث وصفت إطلالتها بالبسيطة والساحرة.

وتشارك كارولين عزمي في السباق الرمضاني بمسلسل فهد أمام الفنان أحمد العوضي، وهو من أكثر المسلسلات شهرة من بين قائمة مسلسلات رمضان 2025، حيث يروج أبطال العمل للمسلسل عبر صفحاتهم التواصل الاجتماعي، فضلا على أن النجم أحمد العوضي يطرح مسابقات عن المسلسل عبر صفحته الشخصية على السوشيال ميديا ويخصص جوائز للفائزين.ويلعب بطولة مسلسل فهد في رمضان 2025 أمام الفنان أحمد العوضي، عدد من النجوم ومنهم ميرنا نور الدين، وعصام السقا، وكارولين عزمي، والتي تلعب شخصية راوية وهى شقيقة العوضي في المسلسل.وتعتبر أغلب أعمال كارولين عزمي الفنية في الدراما التلفزيونية، حيث شاركت في عدد كبير من المسلسلات الناجحة ومنها أبو العروسة، ومسلسل قوت القلوب، ومسلسل حق عرب والذي عرض في رمضان 2024.