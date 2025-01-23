بعد خلاف لمدة عامين.. منة عرفة تعتذر لالهام شاهين

وقالت منة في رسالة عبر حسابها على "انستجرام": "أستاذتنا ونجمتنا الكبيرة وقدوتنا دايمًا بنفتخر بيها، دايماً بكون مبسوطة وفرحانة بحضرتك لما بشوفك في أي احتفالية أو مهرجان أو تكريم، لأنك بجد تستاهلي كل التقدير والاحترام والمحبة".وأضافت: "أنا عايزه استغل الأيام الجميلة المفترجة إحنا فيها دلوقتي وأقولك كل سنة وحضرتك طيبة جميلة وقلبك طيب وجميل وأبيض زي ما اتعودنا عليه وناجحه وبخير دايماً يا رب، واعتذر لك وأقولك أنا آسفة عن أي حاجة صدرت مني تجاه حضرتك في يوم من الأيام أنا مكنتش أقصدها، أنا بحبك وبحترمك جداً وبقدرك وبقدر فنك وإبداعك كبرنا عليه واتعلمنا منه كتير، وآخر حاجة بتمنالك كل النجاح والتوفيق وكل الخير في الدنيا لأنك تستاهلي كل حاجة حلوة زيك".وجاء ذلك بعد هجوم بين كلا الطرفين بدأته منة واستكملته الهام .