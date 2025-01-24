تفاصيل مشاركة هنا الزاهد في فيلم "الأرض السوداء"

فيلم الأرض السوداء من إخراج بيتر ميمى وبطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبرى، إياد نصار، أحمد غزى، مريم الجندى، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم النجمة هنا الزاهد، والفيلم يعد الأضخم انتاجياً خلال عام 2025 حيث يتم تصويره فى أكثر من ما بين مصر وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وكذلك خارج القاهرة فى مدينة الجونة ومقرر طرحه فى دور العرض خلال عيد الأضحى 2025.وفى سياق آخر يعرض للنجمة هنا الزاهد حالياً مسلسل إقامة جبرية على منصة watch it ويشارك فى العمل محمد الشرنوبي، صابرين، البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهال، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسى لا يخلو من التشويق.