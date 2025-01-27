انتج أول فلم عراقي ملون وعمل بأفلام عالمية.. العراق ينعى المخرج محمد شكري جميل

وجميل مخرج سينمائي من مواليد 1937 درس السينما في المعهد العالي للسينما في المتحدة، بدأ تجربته سنة 1953 بإنتاج أفلام وثائقية لوحدة الإنتاج السينمائي في شركة نفط مصوراً ومونتيراً، وبدأ تجربته سنة 1953 وعمل في الافلام السينمائية العالمية (اصطياد الفأر) لبول روثا، وفيلم (عين الثعلب في الصحراء)، كما عمل في المونتاج في الفيلم التاريخي (نبوخذ نصر) الذي اخرجه كامل العزاوي، والذي يعد أول فيلم ملون، ثم أخرج فيلم (شايف خير) عام 1968، وأخرج فيلم (الظامئون) عام 1973 ثم اخرج فيلمه الكبير (الأسوار) عام 1979، والذي يتحدث عن المرحلة النضالية للشعب ووقوفه إلى جانب الشعب في مواجهة العدوان الثلاثي بعد تأميم قناة السويس عام 1956، واندلاع انتفاضة 1956م بالعراق.في عام 1982 اخرج فيلم (المسألة الكبرى) حيث شارك بجانب الفنانين ممثلين أجانب من ضمنهم الممثل اوليفر ريد وفيلم "المسألة الكبرى" الذي يعتبر من أضخم إنتاجات السينما العراقية، ويتحدث عن نضال الشعب ضد المحتل الإنكليزي وثورة العشرين. وفي عام 1982 أخرج فيلم (المهمة مستمرة) وهو أول فيلم روائي عن الحرب مع إيران يجمع بين التسجيلي والروائي متناولاً حادثة حقيقية وقعت لطيار تصاب طائرته فوق اراضي أثناء تنفيذه لأحد واجباته مما يضطره للهبوط في مكان ما ومن ثم يبدأ رحلته في البحث عن طريق الخلاص بالعودة الي أرض الوطن.