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انتج أول فلم عراقي ملون وعمل بأفلام عالمية.. العراق ينعى المخرج محمد شكري جميل
فن وثقافة
2025-01-27 | 01:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,717 مشاهدة
السومرية
نيوز-محليات
نعت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الاثنين، المخرج
العراقي
الكبير محمد شكري جميل، والذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 88 عاما.
وجميل مخرج سينمائي من
العراق
مواليد
بغداد
1937 درس السينما في المعهد العالي للسينما في
المملكة
المتحدة، بدأ تجربته سنة 1953 بإنتاج أفلام وثائقية لوحدة الإنتاج السينمائي في شركة نفط
العراق
مصوراً ومونتيراً، وبدأ تجربته سنة 1953 وعمل في الافلام السينمائية العالمية (اصطياد الفأر) لبول روثا، وفيلم (عين الثعلب في الصحراء)، كما عمل في المونتاج في الفيلم التاريخي (نبوخذ نصر) الذي اخرجه كامل العزاوي، والذي يعد أول فيلم
عراقي
ملون، ثم أخرج فيلم (شايف خير) عام 1968، وأخرج فيلم (الظامئون) عام 1973 ثم اخرج فيلمه الكبير (الأسوار) عام 1979، والذي يتحدث عن المرحلة النضالية للشعب
العراقي
ووقوفه إلى جانب الشعب
المصري
في مواجهة العدوان الثلاثي بعد تأميم قناة السويس عام 1956، واندلاع انتفاضة 1956م بالعراق.
في عام 1982 اخرج فيلم (المسألة الكبرى) حيث شارك بجانب الفنانين
العراقيين
ممثلين أجانب من ضمنهم الممثل
العالمي
اوليفر ريد وفيلم "المسألة الكبرى" الذي يعتبر من أضخم إنتاجات السينما العراقية، ويتحدث عن نضال الشعب
العراقي
ضد المحتل الإنكليزي وثورة العشرين. وفي عام 1982 أخرج فيلم (المهمة مستمرة) وهو أول فيلم روائي عن الحرب مع إيران يجمع بين التسجيلي والروائي متناولاً حادثة حقيقية وقعت لطيار
عراقي
تصاب طائرته فوق اراضي
العدو
أثناء تنفيذه لأحد واجباته مما يضطره للهبوط في مكان ما ومن ثم يبدأ رحلته في البحث عن طريق الخلاص بالعودة الي أرض الوطن.
>>
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