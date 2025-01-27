ما وراء جمال "الحسناء الغامضة"... كواليس حياة ميلانيا ترامب من صور فاضحة الى سرقة خطاب وصولاً إلى انتقادات لاذعة! 

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
09:05 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن تحدد مدة سريان وقف إطلاق النار بين لبنان و"إسرائيل"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-514326-638735759015538131.jpg
ما وراء جمال "الحسناء الغامضة"... كواليس حياة ميلانيا ترامب من صور فاضحة الى سرقة خطاب وصولاً إلى انتقادات لاذعة!
فن وثقافة
2025-01-27 | 06:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/44/جنيفر-فرحات
3,131 مشاهدة
الخفايا والغموض، هما أفضل صفتَين لوصف حياة زوجة الرئيس الأميركي، ميلانيا
ترامب
التي لطالما ظلّت جوانب من حياتها الخاصة تكتنفها السريّة. ولكن نحن في هذا الموضوع، سنفكّك بعضاً من هذه الأسرار بحياتها وسنكشف لكم عن بعض المحطّات المهمّة منذ عام 2017 إلى 2025.
"الحسناء الغامضة" هذا اللقب أطلق على ميلانيا
ترامب
منذ عام 2017 مع استلام
دونالد
ترامب
رئاسة
الولايات المتحدة
الأمريكية، إذ كثيراً ما كانت تُلاحظ خلال ظهوراتها العامّة أنها تكتفي بالصمت والابتسامة، مما زاد من غموضها وسحرها، إذ لم تكن تُظهر الكثير من مشاعرها أو آرائها بشكلٍ مباشر أمام الجميع.
وتميّزت ميلانيا أيضاً أنها على عكس كثير من الشخصيات العامة وزوجات الرؤساء، فكانت ميلانيا معروفة بتحفظها وقلة ظهورها الإعلامي مقارنة بزوجها
دونالد
ترامب، مما أضفى حالة من الغموض حول شخصيّتها وآرائها.
ومنذ عام 2016 وحتى عام 2025، شهدت حياة ميلانيا ترامب،
السيدة
الأولى للولايات المتحدة، تحوّلات ملحوظة ومراحل صعبة وحساسة. وواجهت العديد من التحديات الهجومات من قبل المنافسين خاصّة من أعضاء ومؤيدي الحزب الديموقراطي المعارض لزوجها.
صور فاضحة لميلانيا ترامب
في عام 2016، تنافس الرئيس
دونالد
ترامب
على نيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الإنتخابات الرئاسية. وخلال هذا التنافس الشرس، استغلّ أنصار تيد كروز، منافس
ترامب
لنيل ثقة الحزب الجمهوري للترشّح للرئاسيات حينها، صوراً قديمة لميلانيا، حتى يقصون زوجها من السباق.
وتعود تلك الصور الجريئة إلى جلسات تصوير شاركت فيها ميلانيا عارضة أزياء، فظهرت ترتدي ملابس النوم في عدد شهر كانون الثاني عام 1996 لمجلة "ماكس"، وهي مجلة فرنسية للرجال توقّف نشرها. وأيضاً، كانت قد ظهرت عارية بالكامل ترتدي المجوهرات فقط على غلاف مجلة "جي كيو" في عام 2000، وهي أيضا مجلة شهيرة للرجال.
وكان قد برّر
دونالد
صور زوجته بتعليق خلال تصريحات إعلاميّة في ذلك الوقت، وقال: "ميلانيا كانت واحدة من أنجح عارضات الأزياء، وقامت بالعديد من جلسات التصوير، بما في ذلك لأغلفة المجلات الكبرى.. صور مثل هذه شائعة جدا في أوروبا."
سرقة خطاب ميشال أوباما
وكانت ميلانيا
ترامب
في مرمى الانتقادات، ثانية، في شهر تموز من العام نفسه، حينما ألقت كلمة أمام مؤتمر الحزب الجمهوري. إذ لاحظ مراقبون تشابها واضحاً بين خطابها وخطاب السيّدة الأولى السابقة ميشيل أوباما أمام مؤتمر الحزب الديموقراطي في عام 2008، وأثارت تلك الواقعة جدلاً واسعاً وتعرّضت زوجة
ترامب
لإنتقادات حادّة ولكنها تخطتها بأسلوب غامض.
انتقادات ضد ميلانيا كونها مهاجرة
وفي مرحلة أخرى تعرّضت فيها ميلانيا للانتقادات، وهي عندما بدأ هجوم زوجها على المهاجرين، واجهت ميلانيا نيران الهجوم المضاد كونها مهاجرة، ولكنها أوضحت أنها إلتزمت بكل المتطلبات القانونية للإقامة في
الولايات المتحدة
ومن ثمّ الحصول على الجنسية. وقالت حينها في تصريح صحفي: "لم يخطر ببالي قط أن أبقى هنا بلا وثائق رسمية... يجب أن نتبع القواعد والقانون". وأضافت أنها كانت تسافر إلى أوروبا كل عدّة أشهر لتجديد ختم التأشيرة.
حملة "كن الأفضل" لميلانيا
ترامب
وركّزت ميلانيا خلال فترة رئاسة زوجها
دونالد
ترامب
الأولى، على مبادرات تعنى برفاهية الأطفال، مثل حملة "كن الأفضل" التي هدفت إلى تعزيز الرفق والسلامة على الإنترنت والتخفيف من التنمر. وبالرغم من أن المبادرة ركزت على قضايا نبيلة مثل مكافحة التنمر عبر الإنترنت، تعرّضت
السيدة
الأولى للسخرية والانتقاد بسبب أن زوجها، كان يُعرف باستخدامه العبارات القاسية على وسائل التواصل الاجتماعي، مما اعتبره البعض تناقضًا واضحًا.
واعتُبرت مشاركتها محدودة في قضايا حقوق المرأة مُقارنة بسيدات أول سابقات، مما دفع البعض للتشكيك في تأثيرها كرمز نسائي، بالرغم من الانتقادات، كان لدى ميلانيا قاعدة دعم قوية واعتبرها البعض شخصية أنيقة ومتحفظة، مفضلة التركيز على حياتها العائلية بدلاً من السياسة العامة.
حياة ميلانيا قبل
ترامب
في السادس والعشرين من نيسان عام 1970، ولدت ميلانيا كانفاس لأسرة ميسورة الحال نسبياً، تعيش في بلدة فسيفنيتسا الصغيرة على ضفاف نهر سافا وسط سلوفينيا. وكانت والدتها "أميليا" تعمل في إحدى ماركات الأزياء مصمّمة مطبوعات، أما والدها "فيكتور" فقد شغل منصب العمدة في بلدة مجاورة قبل أن يقرّر التحوّل إلى تجارة السيارات وينجح فيها.
وعرفت ميلانيا الأضواء طفلة حين شاركت في سنّ الخامسة في عروض أزياء الأطفال. وفي عمر السادسة عشرة، وضعتها الصدفة في طريق مصوّر الأزياء السلوفيني "ستين جيركو"، الذي أدخلها عالم الإعلانات التجارية.
وبعدها بعامَين، وقّعت عقداً مع وكالة لعرض الأزياء في مدينة "ميلانو" الإيطالية، ومنها انطلقت مسيرتها في عروض الأزياء بين إيطاليا وفرنسا. وحتى عادت الصدفة ووضعتها عام 1995 في طريق رجل الأعمال باولو زامبولي المالك المشارك لوكالة متروبوليتان مودلز المتخصّصة في عروض الأزياء. وهو الذي شجّع ميلانيا على القدوم إلى
الولايات المتحدة
ووعد بدعمها.
وبالفعل دخلت ميلانيا كانفاس
الولايات المتحدة
في عام 1996 بتأشيرة زيارة، ثم تحصلت بعد ذلك على تأشيرة عمل، قبل أن تتقدّم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة في عام 2000، وبعدها بست سنوات حصلت على الجنسية الأميركية.
ومن جديد، عادت الصدفة لتغير حياة ميلانيا، هذه المرة في عام 1998، حينما التقت زوجها المستقبلي
دونالد
ترامب
. وحينها، كان
ترامب
يعيش في برج باسمه في حي منهاتن بولاية نيويورك، بينما كانت ميلانيا تتشارك في إيجار شقة في الحي نفسه. وبدأت علاقة بين الاثنين امتدّت لسنوات قبل أن يتزوجا في يناير2005، لتصبح ميلانيا الزوجة الثالثة لترامب، وأم ابنه الأصغر بارون ذي الثامنة عشر عاما حاليا.
المحرر
جنيفر فرحات
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مواضيع ذات صلة
عضو بالحزب الجمهوري يكشف لـ السومرية نيوز سياسة ترامب تجاه العراق: الجنود باقون
12:19 | 2024-11-13
نشرة السومرية.. حكومة الإقليم ومخاوف فوزُ ترامب على العراق وغيابِ الحساباتِ الختاميةِ
06:22 | 2024-11-08
الكشف عن "مخطط سري" لميلانيا ترامب
00:56 | 2025-01-25
أبرز ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. الزيارة الرجبية وشبهات الفساد في عقود الموانئ العراقية
06:29 | 2025-01-24
للنساء فقط
فن وثقافة
منوعات
السومرية
العراق
اميركا
دونالد ترامب
ترامب
ميلانيا ترامب
مشاهير
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
اليوم.. مهندس "اسقاط الأسد" في بغداد حاملا 3 ملفات
سياسة
36.22%
01:46 | 2025-01-26
اليوم.. مهندس "اسقاط الأسد" في بغداد حاملا 3 ملفات
01:46 | 2025-01-26
اشتباكات وغلق للطرق في العراق
أمن
24.68%
08:25 | 2025-01-26
اشتباكات وغلق للطرق في العراق
08:25 | 2025-01-26
تفاصيل جديدة حول الطائرتين اللتين حاولتا اختراق أجواء الكاظمية
أمن
20.51%
13:19 | 2025-01-26
تفاصيل جديدة حول الطائرتين اللتين حاولتا اختراق أجواء الكاظمية
13:19 | 2025-01-26
اسقاط طائرتين حاولتا اختراق أجواء الكاظمية
أمن
18.59%
12:28 | 2025-01-26
اسقاط طائرتين حاولتا اختراق أجواء الكاظمية
12:28 | 2025-01-26
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
المرأة والقيادة ....هل المجتمع مستعد لتقبلها؟ - حلقة ٢٠٧ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-27
Morning Live
المرأة والقيادة ....هل المجتمع مستعد لتقبلها؟ - حلقة ٢٠٧ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-27
ناس وناس
معرض كربلاء الدولي - الحلقة ٢٠٣ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-27
ناس وناس
معرض كربلاء الدولي - الحلقة ٢٠٣ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-27
خط أحمر
ابن ينهي حياة والده بسبب الممنوعات - الحلقة ٣٢ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-26
خط أحمر
ابن ينهي حياة والده بسبب الممنوعات - الحلقة ٣٢ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-26
من الأخير
الديوانية.. البرقعاوي يكشف ظهر الأنصار - حلقة ٦٥ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-26
من الأخير
الديوانية.. البرقعاوي يكشف ظهر الأنصار - حلقة ٦٥ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-26
العراق في دقيقة
26-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-26
العراق في دقيقة
26-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-26
رحال
ذكرى استش*هاد الإمام الكاظم (ع) - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-25
رحال
ذكرى استش*هاد الإمام الكاظم (ع) - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-25
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-25
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-25
Biotic
أصوات المعدة الغريبة...ماذا تعني؟ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-24
Biotic
أصوات المعدة الغريبة...ماذا تعني؟ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-24
حصاد السومرية
جوازات دبلوماسية مدى الحياة! - حلقة ١٠ | 2025
13:30 | 2025-01-24
حصاد السومرية
جوازات دبلوماسية مدى الحياة! - حلقة ١٠ | 2025
13:30 | 2025-01-24
الأكثر مشاهدة
Morning Live
المرأة والقيادة ....هل المجتمع مستعد لتقبلها؟ - حلقة ٢٠٧ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-27
Morning Live
المرأة والقيادة ....هل المجتمع مستعد لتقبلها؟ - حلقة ٢٠٧ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-27
ناس وناس
معرض كربلاء الدولي - الحلقة ٢٠٣ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-27
ناس وناس
معرض كربلاء الدولي - الحلقة ٢٠٣ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-27
خط أحمر
ابن ينهي حياة والده بسبب الممنوعات - الحلقة ٣٢ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-26
خط أحمر
ابن ينهي حياة والده بسبب الممنوعات - الحلقة ٣٢ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-26
من الأخير
الديوانية.. البرقعاوي يكشف ظهر الأنصار - حلقة ٦٥ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-26
من الأخير
الديوانية.. البرقعاوي يكشف ظهر الأنصار - حلقة ٦٥ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-26
العراق في دقيقة
26-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-26
العراق في دقيقة
26-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-26
رحال
ذكرى استش*هاد الإمام الكاظم (ع) - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-25
رحال
ذكرى استش*هاد الإمام الكاظم (ع) - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-25
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-25
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-25
Biotic
أصوات المعدة الغريبة...ماذا تعني؟ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-24
Biotic
أصوات المعدة الغريبة...ماذا تعني؟ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-24
حصاد السومرية
جوازات دبلوماسية مدى الحياة! - حلقة ١٠ | 2025
13:30 | 2025-01-24
حصاد السومرية
جوازات دبلوماسية مدى الحياة! - حلقة ١٠ | 2025
13:30 | 2025-01-24
اخترنا لك
أصالة وطارق العريان بصدارة محرك البحث.. ما السبب؟
05:48 | 2025-01-27
انتج أول فلم عراقي ملون وعمل بأفلام عالمية.. العراق ينعى المخرج محمد شكري جميل
01:33 | 2025-01-27
بعد 17 عامًا من الزواج.. هل انفصلت نانسي عجرم عن زوجها؟
11:07 | 2025-01-26
تشخيص طبي خاطئ يتسبب بتدهور صحة فنان مصري شهير
09:44 | 2025-01-26
"الحمد لله شفتك يا أمي".. الفنان سامر المصري يعود لدمشق بعد 14 عاما (فيديو)
08:23 | 2025-01-26
"بسبب قبلة".. استدعاء أنغام وعبد المجيد عبدالله من الامن السعودي(فيديو)
06:33 | 2025-01-25
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.