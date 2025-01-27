نيوز – فني

توفي المخرج محمد شكري جميل اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 87 عاماً.

من هو محمد شكري جميل؟

وُلد محمد شكري جميل في عام 1937، ودرس السينما في المعهد العالي للسينما في المملكة المتحدة.

بدأ تجربته سنة 1953 بإنتاج أفلام وثائقية لوحدة الإنتاج السينمائي في شركة نفط العراق، وعمل في الأفلام السينمائية العالمية "اصطياد الفأر" لبول روثا، وفيلم "عين الثعلب في الصحراء"، وفيلم الرعب "التعويذة" الذي صُور في مدينة شمال .

وكذلك عمل الراحل في مونتاج الفيلم التاريخي "نبوخذ نصر" الذي أخرجه كامل العزاوي، والذي يعد أول فيلم ملوّن، ثم أخرج فيلم "شايف خير" عام 1968 وفيلم "الظامئون" عام 1973 المأخوذ عن رواية الكاتب عبد الرزاق المطلبي، ثم أخرج فيلمه الكبير "الأسوار" عام 1979، الذي يتحدّث عن نضال الشعبين والمصري ضد العدوان الثلاثي بعد تأميم قناة السويس عام 1956، واندلاع انتفاضة 1956 في .

وفي عام 1982 أخرج محمد شكري جميل فيلم "المسألة الكبرى"، الذي يعد من أضخم إنتاجات السينما العراقية، ويتحدث عن نضال الشعب ضد المحتل الإنكليزي وثورة العشرين، وشارك فيه إلى جانب الفنانين العراقيين ممثلون أجانب، من ضمنهم الممثل أوليفر ريد.

وفي عام 1982 أخرج فيلم "المهمة مستمرة"، الذي كان أول فيلم روائي عن الحرب مع إيران، جمع بين التسجيلي والروائي، وتناول حادثة حقيقية وقعت لطيار أصيبت طائرته أثناء مهمة. كما للراحل أفلام عدة، منها "الفارس والجبل" و"عرس عراقي" و"اللعبة" و"الملك غازي".