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بعد ضجة انفصالها.. نانسي عجرم تثير الجدل بأغنية جديدة
فن وثقافة
2025-01-29 | 05:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
707 مشاهدة
السومرية
نيوز ـ فن
بعد طول انتظار وتشويق أصدرت النجمة
نانسي
عجرم أغنية "طول
عمري
نجمة" حصرياً عبر تطبيق أنغامي على ان تصدر عبر مختلف المنصات الموسيقية يوم الخميس على طريقة الفيديو كليب.
الأغنية هي الأولى من ألبوم
نانسي
الجديد والذي ستصدره بشكل متتالي هذا العام، وهي أخر تعاون لنانسي مع الملحن الراحل محمد
رحيم
قبل أيام من وفاته.
وكانت
نانسي
قد روجت للأغنية بجملة قالت فيها: “عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد. هذه سنّة الحياة.. وهي مستوحاة من فكرة الفيديو كليب لكن الجمهور اعتبارها إعلان غير مباشر عن انفصالها عن زوجها الطبيب
فادي
الهاشم، لتنكشف الحقيقة عند اصدار اعلان العمل.
>>
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