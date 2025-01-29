بعد ضجة انفصالها.. نانسي عجرم تثير الجدل بأغنية جديدة

الأغنية هي الأولى من ألبوم الجديد والذي ستصدره بشكل متتالي هذا العام، وهي أخر تعاون لنانسي مع الملحن الراحل محمد قبل أيام من وفاته.وكانت قد روجت للأغنية بجملة قالت فيها: “عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد. هذه سنّة الحياة.. وهي مستوحاة من فكرة الفيديو كليب لكن الجمهور اعتبارها إعلان غير مباشر عن انفصالها عن زوجها الطبيب الهاشم، لتنكشف الحقيقة عند اصدار اعلان العمل.