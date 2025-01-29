داليا مصطفى تُلمح إلى انفصالها من شريف سلامة

نيوز – فني

أثارت الفنانة المصرية داليا الجدل، مجددًا، بشأن حقيقة انفصالها عن زوجها الفنان سلامة، بعد زواج دام لأكثر من 20 عامًا.

فبعد نفيها شائعات الانفصال في فيديو سابق، ظهرت داليا في لقاء تلفزيوني وهي تلتزم الصمت وتُظهر تأثرًا واضحًا عند سؤالها عن أسباب الانفصال، مما أثار العديد من التساؤلات.

وحاول الإعلامي عمرو الليثي الحصول على إجابة واضحة من داليا حول حقيقة انفصالها، إلا أنها التزمت الصمت ورفضت التعليق، مما أثار الشكوك بشأن صدق تصريحاتها السابقة.

ومن ثم سألها عن القرار الأصعب الذي اتخذته في حياتها، لتقول: "لسه ما أخدتش.. أول ما هاخد القرار، هقولوا"، مما يُوحي بأنها قد تكون بصدد اتخاذ قرار مصيري يتعلق بحياتها الزوجية.

أثار صمت داليا وتأثرها الواضح جمهورها ومُتابعيها التواصل الاجتماعي، الذين ينتظرون توضيحًا منها عن مصير علاقتها بزوجها سلامة.