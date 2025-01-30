غادة عبد الرازق مهددة بالخروج من السباق الرمضاني.. ما القصة؟

فبعد اعتذار عبير صبري ورحاب الجمل عن المشاركة في المسلسل، فاجأ الفنان أحمد فتحي صنّاع العمل بالانسحاب منه بدون ذكر أي أسباب، خاصة أنه انتهى من تصوير مسلسل "جودر 2" ولو يعُد مشغولاً بأي عمل فني آخر.وعلمت "لها" أن الشركة المنتجة للمسلسل تفكّر جدياً في تأجيل عرضه الى ما بعد رمضان أو الى موسم رمضان 2026، خاصة أن التصوير بدأ متأخراً جداً، إضافة الى كم الانسحابات التي تتوالى من المسلسل.الجدير بالذكر أن غادة عبد الرازق شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "صيد العقارب"، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وشاركها في بطولته كلٌ من: محمد علاء، الخولي، سيمون، أحمد ماهر، ميار الغيطي، رزق، محمد نجاني، صفوت، ومحمود عبد المغني كضيف شرف.