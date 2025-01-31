مع كريم عبد العزيز واحمد عز.. هنا الزاهد تنضم لفيلم "The Seven Dogs"

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه آل الشيخ أن الفيلم من قصته وفريق بيج تايم وسيناريو وحوار محمد الدباح، ومن إخراج المخرجين العالميين Adel و Belal، وهو أول فيلم يصور في استديوهات الحصن Big Time، وسيتم تنفيذه بميزانية بلغت 40 مليون دولار.يذكر أن فيلم « The Seven Dogs» يعد الثاني الذي يجمع بين كريم عبد العزيز وأحمد عز بعد تعاونهما في فيلم "كيرة والجن" عام 2022 وشاركهما أحمد مالك وسيد رجب وهند صبري وعلي قاسم من تأليف أحمد وإخراج مروان .وتنتظر هنا الزاهد الفترة المقبلة عرض أكثر من عمل جديد منهم فيلم "ري ستارت"، الذي تشاركه بطولته بجوار تامر حسني، ومن المقرر أن ينافس ضمن موسم أفلام عيد الفطر المقبل.