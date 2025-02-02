نانسي عجرم تحسم الجدل حول طلاقها

نيوز – فني

خرجت الفنانة نانسي عجرم عن صمتها، ووضعت حدا للشائعات المتداولة حول حياتها الشخصية، وذلك بعدما تم تداول أنباء تفيد بانفصالها عن زوجها طبيب الأسنان الهاشم.

ونشرت نانسي مؤخرا مجموعة صور جديدة جمعتها بزوجها وبناتها الثلاث، وذلك خلال احتفالهم بعيد ميلاد ابنتهما "ليا"، وتميزت الصور بأجواء السعادة والمرح، وكان لافتا للانتباه التقاط نانسي وزوجها صورا منفردة كشفت عن علاقتهما المميزة.

وكتبت نانسي تعليقا قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأميرتي الجميلة، ليا.. نحن محظوظون جدًا لمشاهدتك تكبرين".

واستكملت رسالتها قائلة: "تذكري، سيكون لدينا دائمًا: والدك (بطلنا)، وأخواتك، وأنا بجانبك، عائلة واحدة إلى الأبد. حبنا لا ينكسر، ولن يتغير ذلك أبدًا. أتمنى لك حياة سعيدة".

ويعتبر الاحتفال بعيد ميلاد ليا هو رد جديد من نانسي عجرم على ما تم تداوله حول انفصالها، خاصة وأنها أثارت التكهنات بصدق ما يتردد بعدما نشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" قالت فيها: "عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد، هذه سنة الحياة".

يشار إلى أن نانسي عجرم طرحت مؤخرا عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب أحدث أعمالها الغنائية "طول عمري نجمة"، وهي من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان الراحل محمد رحيم، والكليب إخراج ريشا سركيس.