معرض تشكيلي وأمسية أدبية في لندن بمناسبة مرور 60 عاما على رحيل السياب

نيوز – فن وثقافة



بمناسبة مرور 60 عامًا على رحيل الشاعر الكبير بدر السياب، تنظم "فناء آرت غاليري" في العاصمة فعالية ثقافية شاملة يومي 7 و8 شباط 2025، تجمع بين معرض فني تشكيلي وأمسية أدبية مميزة تسلط الضوء على إرث السياب الشعري ودوره الريادي في تطوير حركة الشعر .

ب، لندن، امسية، معرض السياب الفني، الذي يُفتتح يوم 7 فبراير ويستمر حتى 10 فبراير في قلب العاصمة يضم أعمالًا تشكيلية لـ د. علاء بشير، لعيبي، سالم مذكور، عائشة السليطي، علاء ، مزاحم الناصري، زيد الفكيكي. وتسعى الأعمال إلى تقديم رؤية بصرية معاصرة مستوحاة من قصائد السياب، عبر مزيج بين الشعر والفن التشكيلي. وبحضور نجل الشاعر غيلان بدر السياب.

