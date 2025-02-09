أدركت موتها قبل أيام.. وفاة الفنانة الشابة إنجي مراد

نيوز – فن وثقافة



توفيت الفنانة السورية الشابة مراد، اليوم الأحد، بعد أيام من دخولها المستشفى وتدهور حالتها الصحية.



وأعلنت والدة الوفاة عبر منشور على حيث كتبت: "ترحموا على ابنتي وتصدقوا عن روحها".

وقبل أيام كانت قد نشرت على حسابها منشور قالت فيه: "أنا عم أحتضر سامحوني". ليعود زوجها ويكتب على الحساب ذاته: "أنا سامر زوجها لإنجي، دعولا كتير، بحاجة دعائكون، وضعا صعب بين الحياة والموت، أمانة تدعولا".



ولم يتضح سبب الوفاة بعد، البعض تحدث على مواقع التواصل عن إصابتها بفيروس رئوي والبعض الآخر تحدث عن تدهور حالتها الصحية بسبب الحمل. وإنجي وحيدة لأهلها ولديها ابنة واحدة فقط.