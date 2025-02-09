وفاة الفنان العراقي أحمد طه.. شقيق فنانة راحلة

أعلنت الفنانين فرع واسط، الأحد، عن وفاة الفنان المسرحي (أحمد طه) شقيق الفنانة الراحلة أمل طه.​

وقالت في بيان، "بصدور يعتصرها الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا ببالغ الألم نبأ وفاة الفنان المسرحي والتربوي الواسطي الكبير (احمد طه الاسدي) سائلين المولى جل علاه ان يتغمده بواسع لطفه ومغفرته وان يمن على اهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان".

ويعتبر طه من رواد المسرح في وله اسهامات كبيرة واعمال خالدة وعمل مشرفا فنيا في النشاط المدرسي الى ان تقاعد قبل سنوات.