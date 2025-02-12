صابرين بشكل جديد.. ماذا حصل؟

نيوز – فني

كشفت الفنانة صابرين، عن أسرار رشاقتها وفقدانها للوزن، قائلة: "اتخذت قرار فقدان الوزن منذ فترة طويلة، ومن المعروف أننا مع التقدم في العمر نفقد الوزن ونكتسبه مرة أخرى. لكن عندما توقف "الحرق" في مرحلة معينة، بدأت أفكر في الاستعانة بالحقن".

وقالت في لقاء متلفز انها "استخدمت الحقن لفترة قصيرة فقط تحت إشراف طبي، ثم توقفت عنها".

وأوضحت "استخدمت نوعًا بسيطًا من الحقن، وليس الأنواع المنتشرة مؤخرًا. وعندما جربتها، لاحظت فرقًا في فقدان الوزن، لأنني لم أكن من الأشخاص الذين يتناولون الطعام بكثرة، لكن معدل الحرق لدي كان شبه معدوم. وعندما استخدمتها، نشّطت عملية الحرق، وبعد أن الوزن توقفت عنها، وأصبحت أمارس الرياضة في الجيم، بالإضافة إلى رياضة اليوجا".

وأضافت: "خلال رحلة فقدان الوزن، كنت أحرص على استخدام كريمات ترطيب للبشرة، كما تناولت أطعمة غنية بالكولاجين، وأهمها "الكوارع"، لأنها تحتوي على الجيلاتين المفيد للبشرة، ولا تسبب زيادة في الوزن. أيضًا كنت أتناول فيتامين C من خلال البرتقال واليوسفي".

وعند سؤالها "هل قمت بعمليات تجميل؟"، لتؤكد "نستخدم الكولاجين والفيلر، لكن هذه ليست عمليات تجميل بالمعنى التقليدي. عمليات التجميل تشمل شدّ الرقبة، وأنا بصراحة أخاف من هذه الإجراءات، لأننا رأينا أشخاصًا تعرضوا لمشكلات مثل التواء الفم أو تلف الخدود".

وذكرت "أنا ضد الفيلر ولم أحتج إليه كثيرًا، لأن وجهي ممتلئ بطبيعته."، لافتة الى "انني لست مهتمة بعمليات نحت الجسم أو أي عمليات مماثلة، لأنني ببساطة أخاف من هذه الأمور وتأثيرها".

وعن التجاعيد ومدى تقبّلها لها، قالت: "ليس دائمًا... أحيانًا عندما أنظر في المرآة لا أكون سعيدة بها، ولكن إذا كان هناك دور يتطلب ظهور التجاعيد، أكون سعيدة بها بل وأتمنى أن تزيد!".

يذكر أن عرض لها مؤخرا مسلسل "إقامة جبرية"، من بطولة صابرين، هنا الزاهد، ومحمد الشرنوبي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمود البزاوي، ولطيفة التركي. تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج.

من ناحية أخرى، بدأت منذ فترة تصوير مسلسل "خانة فاضية"، تمهيدا لعرضه في شهر رمضان المقبل، ويشاركها البطولة الفنان مراد مكرم.