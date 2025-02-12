صابرين بشكل جديد.. ماذا حصل؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الكون في كفة
من
12:30 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اعتقال أربعة تجار سلاح شرقي بغداد
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-516213-638749685349624276.jpg
صابرين بشكل جديد.. ماذا حصل؟
فن وثقافة
2025-02-12 | 09:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,010 مشاهدة
السومرية
نيوز – فني
كشفت الفنانة صابرين، عن أسرار رشاقتها وفقدانها للوزن، قائلة: "اتخذت قرار فقدان الوزن منذ فترة طويلة، ومن المعروف أننا مع التقدم في العمر نفقد الوزن ونكتسبه مرة أخرى. لكن عندما توقف "الحرق" في مرحلة معينة، بدأت أفكر في الاستعانة بالحقن".
وقالت
صابرين
في لقاء متلفز انها "استخدمت الحقن لفترة قصيرة فقط تحت إشراف طبي، ثم توقفت عنها".
وأوضحت "استخدمت نوعًا بسيطًا من الحقن، وليس الأنواع المنتشرة مؤخرًا. وعندما جربتها، لاحظت فرقًا في فقدان الوزن، لأنني لم أكن من الأشخاص الذين يتناولون الطعام بكثرة، لكن معدل الحرق لدي كان شبه معدوم. وعندما استخدمتها، نشّطت عملية الحرق، وبعد أن
فقدت
الوزن توقفت عنها، وأصبحت أمارس الرياضة في الجيم، بالإضافة إلى رياضة اليوجا".
وأضافت: "خلال رحلة فقدان الوزن، كنت أحرص على استخدام كريمات ترطيب للبشرة، كما تناولت أطعمة غنية بالكولاجين، وأهمها "الكوارع"، لأنها تحتوي على الجيلاتين المفيد للبشرة، ولا تسبب زيادة في الوزن. أيضًا كنت أتناول فيتامين C من خلال البرتقال واليوسفي".
وعند سؤالها "هل قمت بعمليات تجميل؟"، لتؤكد
صابرين
"نستخدم الكولاجين والفيلر، لكن هذه ليست عمليات تجميل بالمعنى التقليدي. عمليات التجميل تشمل شدّ الرقبة، وأنا بصراحة أخاف من هذه الإجراءات، لأننا رأينا أشخاصًا تعرضوا لمشكلات مثل التواء الفم أو تلف الخدود".
وذكرت "أنا ضد الفيلر ولم أحتج إليه كثيرًا، لأن وجهي ممتلئ بطبيعته."، لافتة الى "انني لست مهتمة بعمليات نحت الجسم أو أي عمليات مماثلة، لأنني ببساطة أخاف من هذه الأمور وتأثيرها".
وعن التجاعيد ومدى تقبّلها لها، قالت: "ليس دائمًا... أحيانًا عندما أنظر في المرآة لا أكون سعيدة بها، ولكن إذا كان هناك دور يتطلب ظهور التجاعيد، أكون سعيدة بها بل وأتمنى أن تزيد!".
يذكر أن
صابرين
عرض لها مؤخرا مسلسل "إقامة جبرية"، من بطولة صابرين، هنا الزاهد، ومحمد الشرنوبي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمود البزاوي، ولطيفة التركي. تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج.
من ناحية أخرى، بدأت
صابرين
منذ فترة تصوير مسلسل "خانة فاضية"، تمهيدا لعرضه في شهر رمضان المقبل، ويشاركها البطولة الفنان مراد مكرم.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مواضيع ذات صلة
"حبيب الروح" ديو الموسم مع علي صابر وبسام مهدي!
15:33 | 2025-02-04
أوباميانغ يكشف كواليس سرقته في برشلونة.. ماذا حصل
08:52 | 2025-01-07
البرلمان يطلب من القضاء تنفيذ قانون العفو بشكل فعال
12:53 | 2025-01-22
أسرار بكاء الأطفال بشكل مستمرّ: ما الذي يُحاول طفلك إخبارك به؟
05:00 | 2025-01-20
صابرين
شكل جديد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عطلة الخميس في هذه المحافظات
محليات
45.32%
05:58 | 2025-02-11
عطلة الخميس في هذه المحافظات
05:58 | 2025-02-11
عطلة الخميس في هذه المحافظة
محليات
22.24%
04:13 | 2025-02-11
عطلة الخميس في هذه المحافظة
04:13 | 2025-02-11
نجم قناة طيور الجنة.. رحيل المنشد العراقي بلال الكبيسي
فن وثقافة
17.69%
06:51 | 2025-02-11
نجم قناة طيور الجنة.. رحيل المنشد العراقي بلال الكبيسي
06:51 | 2025-02-11
ضابط مرور يسجل مخالفة لسيارة متوقفة على الرصيف وصاحبها ينتفض (فيديو)
محليات
14.74%
11:38 | 2025-02-11
ضابط مرور يسجل مخالفة لسيارة متوقفة على الرصيف وصاحبها ينتفض (فيديو)
11:38 | 2025-02-11
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
ذهب العراقيين.. بين حلم الادخار وكابوس الغلاء - حلقة ٢١٩ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-12
Morning Live
ذهب العراقيين.. بين حلم الادخار وكابوس الغلاء - حلقة ٢١٩ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-12
ناس وناس
بغداد المشتل - الحلقة ٢١٥ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-12
ناس وناس
بغداد المشتل - الحلقة ٢١٥ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-12
من الأخير
الاتحادية تعيد قطار الثلاثة الى السكة.. والحشد يتهيأ للركوب - حلقة ٧٥ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-11
من الأخير
الاتحادية تعيد قطار الثلاثة الى السكة.. والحشد يتهيأ للركوب - حلقة ٧٥ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-11
العراق في دقيقة
11-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-11
العراق في دقيقة
11-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 10-2-2025 | 2025
13:00 | 2025-02-10
منتدى سومر
اعرف واطلب 10-2-2025 | 2025
13:00 | 2025-02-10
الهوا الك
راتب الرعاية.. كيف يمكن الحصول عليه قانونيا؟ - الحلقة ٤٣ | الموسم 9
09:30 | 2025-02-10
الهوا الك
راتب الرعاية.. كيف يمكن الحصول عليه قانونيا؟ - الحلقة ٤٣ | الموسم 9
09:30 | 2025-02-10
استديو Noon
أسئلة منوعة 10-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-10
استديو Noon
أسئلة منوعة 10-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-10
صباحكم أحلى مع سلمى
الزوج والزوجة 10-2-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-10
صباحكم أحلى مع سلمى
الزوج والزوجة 10-2-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-10
طل الصباح
الأبراج - لو 10-2-2025 | 2025
00:30 | 2025-02-10
طل الصباح
الأبراج - لو 10-2-2025 | 2025
00:30 | 2025-02-10
الأكثر مشاهدة
Morning Live
ذهب العراقيين.. بين حلم الادخار وكابوس الغلاء - حلقة ٢١٩ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-12
Morning Live
ذهب العراقيين.. بين حلم الادخار وكابوس الغلاء - حلقة ٢١٩ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-12
ناس وناس
بغداد المشتل - الحلقة ٢١٥ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-12
ناس وناس
بغداد المشتل - الحلقة ٢١٥ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-12
من الأخير
الاتحادية تعيد قطار الثلاثة الى السكة.. والحشد يتهيأ للركوب - حلقة ٧٥ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-11
من الأخير
الاتحادية تعيد قطار الثلاثة الى السكة.. والحشد يتهيأ للركوب - حلقة ٧٥ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-11
العراق في دقيقة
11-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-11
العراق في دقيقة
11-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 10-2-2025 | 2025
13:00 | 2025-02-10
منتدى سومر
اعرف واطلب 10-2-2025 | 2025
13:00 | 2025-02-10
الهوا الك
راتب الرعاية.. كيف يمكن الحصول عليه قانونيا؟ - الحلقة ٤٣ | الموسم 9
09:30 | 2025-02-10
الهوا الك
راتب الرعاية.. كيف يمكن الحصول عليه قانونيا؟ - الحلقة ٤٣ | الموسم 9
09:30 | 2025-02-10
استديو Noon
أسئلة منوعة 10-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-10
استديو Noon
أسئلة منوعة 10-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-10
صباحكم أحلى مع سلمى
الزوج والزوجة 10-2-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-10
صباحكم أحلى مع سلمى
الزوج والزوجة 10-2-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-10
طل الصباح
الأبراج - لو 10-2-2025 | 2025
00:30 | 2025-02-10
طل الصباح
الأبراج - لو 10-2-2025 | 2025
00:30 | 2025-02-10
اخترنا لك
بوسيل والبارودي تتصدران التواصل الاجتماعي.. حرب الأكسات في الوسط الفني
11:37 | 2025-02-12
فنانة عراقية أخرى تسحب منها الجنسية
10:05 | 2025-02-12
تفاصيل تعرض مي الغيطي لحادث خطير
09:27 | 2025-02-12
أسرار ومفاجآت!.. تارا عماد تكشف دورها في الجزء الثاني من "جودر"
08:52 | 2025-02-12
نجم قناة طيور الجنة.. رحيل المنشد العراقي بلال الكبيسي
06:51 | 2025-02-11
والدة الفنانة الشابة إنجي مراد تكشف سبب وفاتها.. ما علاقة "الكلاب"؟
05:29 | 2025-02-11
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
بعد الغاء استثناء العراق من الغاز الايراني.. الصيف الجاي راح يكون لاهب وضحيته؟
العراقيون فقط
العراقيون فقط
النظام السياسي
النظام السياسي
المولدات تعوض
المولدات تعوض
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.