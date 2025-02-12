بوسيل والبارودي تتصدران التواصل الاجتماعي.. حرب الأكسات في الوسط الفني

نيوز- فني

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، حالة من الجدل الكبيرة عقب تصريحات بوسيل عن تفاصيل علاقتها بطليقها نجم الجيل الفنان تامر وأيضًا حديث وتلميح الفنانة ريم البارودي عن طليقها الفنان أحمد سعد.

بوسيل تكشف عن تفاصيل صادمة

وتحدثت بوسيل، في لقاء حديث، عن تجربتها الشخصية خلال زواجها من الفنان تامر حسني، كاشفة عن معاناتها من الوحدة والاكتئاب بسبب زواجها في سن صغيرة وتخليها عن أحلامها، واعتزالها الفن والغناء بناء لطلب زوجها الفنان تامر حسني، وأنها وصلت إلى مرحلة التفكير في الانتحار، لكن دعم والدها كان السبب في تجاوزها هذه المحنة.

وتعرضت الفنانة بوسيل، للكثير من الانتقادات الحادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حديثها عن طليقها الفنان تامر واكتفيت بالتعليق على هذه الانتقادات من خلال منشور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "عجيب إزاي دايمًا بيتطلب من الست تسكت عشان ما تبوظش صورة الراجل، بس عمرهم ما طلبوا من الراجل يتصرف صح عشان ما يجرحش قلب ست".

ريم البارودي تثير الجدل بتصريحات مثيرة

وفي السياق ذاته، أثارت الفنانة ريم البارودي الجدل خلال لقاء صحفي "أنا مش بحب أشوف راجل لابس حلق جنبي".

وأثار هذا التصريح العديد من التكهنات، خاصة من قبل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي الذين ربطوا حديثها بالفنان أحمد سعد، نظرًا لظهوره في أكثر من مناسبة وهو يرتدي حلقاً، بينما اعتبر البعض أن تصريحاتها مجرد رأي شخصي لا يحمل أي إسقاطات مباشرة.