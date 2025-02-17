عناية مشددة ونقل دم.. ممثل مصري شهير يواجه أزمة صحية خطيرة

وكشفت زوجة الترك، في تصريحات صحفية، أن حالته لا تزال حرجة، حيث قالت: "زوجي لا يزال في العناية المركزة، وتم نقل دم له مرة أخرى، ومن المقرر أن يجري عملية جراحية جديدة بعد 10 أيام. أدعو الله أن ينجيه من هذه الأزمة الصحية الصعبة".وأشارت إلى أن المهن التمثيلية تتابع وضعه الصحي باستمرار، حيث يتواصل الفنان مكرم مع العائلة للاطمئنان عليه ومتابعة تطورات علاجه.وبحسب تصريحات الطبيب المعالج، فإن الترك يعاني من انسداد في الأوعية الدموية، مما تسبب في تدهور حالته الصحية وإصابته بفقدان الذاكرة.وأكد الطبيب أن التدخين الطويل كان سببًا رئيسيًا في هذه المشكلات، موضحًا أنه في حال تفاقم الأمر، قد يتم إلى بتر المصاب فقط من قدمه وليس الساق بالكامل.ويعاني الترك من مرض السكري منذ 30 عامًا، ما جعله أكثر عرضة للمضاعفات الصحية، وخاصة تلك المتعلقة بالأوعية الدموية. وأكد الطبيب أن فقدان الذاكرة الذي يعاني منه حاليًا مرتبط بتدهور حالته الصحية بشكل عام.وكان آخر ظهور فني لإحسان الترك خلال مشاركته في مسلسل "جعفر العمدة" في موسم رمضان 2023، وذلك بعد استغاثته بالفنان محمد رمضان الذي منحه فرصة الظهور في العمل. ومنذ ذلك الحين، لم يشارك الفنان في أي أعمال أخرى.