ترشيح أول فنان عراقي "على الاطلاق" لإحدى الجوائز الموسيقية العالمية

ونشرت "سيتي تي في" الكندية، تفاصيل حصول مونيكا على الترشيح للجائزة، مشيرة الى ان مونيكا بدأ رحلته الموسيقية في العراق، لكنه اضطر إلى ترك وطنه واللجوء إلى كندا، ورغم تحديات النزوح، إلا أنه لم يتخلَّ عن شغفه بالموسيقى، وبعد وصوله إلى تورنتو، وجد مونيكا مساحة إبداعية جديدة في حي كنسينغتون ماركت حيث واصل مزج الألحان العراقية التقليدية بالإيقاعات الأفريقية.وأوضحت ان "ترشيح مونيكا لجائزة جونو ليس انتصارًا شخصيًا فحسب، بل إنه أيضًا لحظة فخر للمجتمعات العربية واللاجئة في جميع أنحاء العالم.ويأتي هذا الترشيح ضمن فئة الموسيقى العالمية، والتي تضم مجموعة واسعة من الأنواع الموسيقية من جميع أنحاء العالم، وأقر مونيكا بأن الاعتراف بها بين هؤلاء الفنانين المتنوعين والموهوبين يمثل تحديًا وشرفًا في نفس الوقت.وجائزة جونو هي جائزة سنوية تقدم للفنانين الكنديين والعالميين، وهي النسخة الكندية لجائزة جرامي الموسيقية الامريكية، كما ان احمد مونيكا هو نجل الفنان الكوميدي الشهير صلاح مونيكا.