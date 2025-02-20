"حكاية لونا".. دراما خليجية تسلّط الضوء على قضية إنسانية بإطار درامي رومانسي



بحثاً عن القصص الاجتماعية المؤثرة والتي لها وقع انساني ودرامي ملموس، تخصّ قناة مشاهديها خلال هذا الشهر الفضيل بالمسلسل الخليجي "حكاية لونا" الذي سيأثر القلوب والعقول!

تبدأ أحداث العمل عندما تقرر لونا أن تسرد قصة حبها التي نشبت بينها وبين في مركز مجموعة الدعم الخاصة بمرضى السرطان! يتقاسم ولونا المعاناة نفسها ورغم ذلك، ينظران للحياة بعين التفاؤل، ويؤمنان أنه يمكن للأمل أن يولد من رحم المعاناة!

يسعيان معا لتحقيق أمنيات بسيطة لكن في نظرهما عظيمة، إلاّ أنّ الوقت ليس لصالحهما، فسرعان ما يدخلان في صراع مع الساعات والثواني وليس المرض فحسب!

يسلّط مسلسل "حكاية لونا" للمنتجين عصام وعدي حجاوي، الضوء بشكل مباشر على مجموعة من الشباب والصبايا من عائلات عربية جاءوا إلى للعلاج في مركز متخصص للسرطان. فيلتقون مع لونا وأصدقاء أردنيين ضمن مجموعة الدعم لمصابي مرض السرطان، التي تم تأسيسها لدعمهم ومؤازرتهم.

من كتابة الدكتور أبو شارب واخراج لبث حجاوي، تحفز قصة هذا المسلسل الخليجي، الأشخاص على المضي قدما في الحياة وعدم الاستسلام للمرض، والتعامل معه بشكل طبيعي! فالقصة تنقل أسمى معاني الإنسانية، والصبر، والقوة فيما يتأرجح أبطالها بين الموت والحياة، بين الألم والأمل، وبين الإصرار والتخاذل.



بطولة: لونا بشارة، حبيب غلوم، العمران، ليلى السلمان، أسماء اليوسف، تركي الكريديس، رانيا فهد، هيفاء حسن، هيلدا ياسين، سمير الناصر، منذ الرياحنة، مريم الغامدي وغيرهم

اخراج: ليث حجاوي