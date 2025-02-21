بهذه الطريقة.. شاكيرا تنتقم من بيكيه

وانفصلت شاكيرا عن بيكيه عام 2022، لكن العلاقة بينهما لم تنته تماما إذ يتشاركان في حضانة طفليهما وساشا، ما يجبرهما على التواصل رغم التوترات المستمرة.وخلال حفل موسيقي حديث في كجزء من جولتها (النساء لم يعدن يبكين) وجهت شاكيرا انتقادات جديدة إلى جيرارد بيكيه، حين قامت بتعديل أغنية "Don’t Bother" (لا تهتم) لمهاجمة نجم البارسا الذي كانت معه في علاقة استمرت لأكثر من 11 عاما.وفي النسخة الأصلية من الأغنية تغني شاكيرا: "من أجلك، سأتخلى عن كل ما أملك وسأنتقل إلى بلد شيوعي".لكن في النسخة التي قدمتها للجمهور البرازيلي، قالت: "من أجلك تخليت عن كل ما أملك وانتقلت إلى بلد اشتراكي فقط لأكون معك، قمت بتقليم أظافري حتى لا تؤذيك، خسرت وزني وتعلمت كرة القدم فقط لكي تبقى، لكنك لم تفعل".كما أضافت سطورا أخرى تضمنت لاذعة مثل: "إنها تعمل لديك مجانا لا تجعلها تفقد عقلها إنها أكثر مما تستحق، ومع ذلك ما زالت ليست أفضل مني".يذكر أن بيكيه وشاكيرا ارتبطا منذ كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا وهذه ليست هي المرة الأولى التي تنتقد فيها شاكيرا شريكها السابق علنا فقد سبق أن وجهت له رسائل مباشرة عبر أغانيها، خاصة بعد مزاعم خيانته لها قبل الانفصال وارتباطه بصديقته الحالية كلارا شيا.