من أقوى المسلسلات السورية... "قطع وريد" على شاشة السومرية خلال شهر رمضان!

تدور أحداث القصة في إطار من التشويق والإثارة، حيث تجمع بين الجريمة، والدراما الاجتماعية والبوليسية، والعلاقات العائلية المعقدة. يركز المسلسل على عائلة (بيت الخاطر) التي تواجه صراعًا عنيفًا مع (أبو المجد) وصديقه (غزوان)، اللذين يسعيان لتدمير سمعة العائلة وإلحاق الأذى بها. تتشابك الأحداث عندما يتم العثور على (أمل)، إحدى العاملات في مصنع العائلة، مقتولة في مزرعة تابعة لهم، مما يؤدي إلى سلسلة من التحقيقات والتوترات داخل العائلة وخارجها.في النهاية، وبعد سلسلة من التحقيقات والمواجهات، يتم كشف مخططات المجرم الحقيقي أمام الجميع، ويعترف بأفعاله المروعة بدافع الجشع والطمع. يتم تقديمه للعدالة، ويعود الحق لأصحابه، لتؤكد القصة أن العدالة قد تتأخر، لكنها تنتصر في النهاية!بطولة: سلّوم حداد، باسم ياخور، شكران مرتجى، أنس طيارة، علاء زهر الدين، جمال علي وغيرهماخراج: تامر اسحاق