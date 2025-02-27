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"االله بالخير" يعود على السومرية في رمضان بعد أن نال "أفضل برنامج إنساني" لعام 2024!
فن وثقافة
بعد أن نال جائزة أفضل برنامج اجتماعي في العام 2024، يعود برنامج "الله بالخير" على السومرية خلال شهر رمضان المبارك ليفتح نافذة أمل جديدة، ويقدم لكم رؤية مغايرة للحياة، حيث تتنقل الإعلامية بلسم حسين حاملةً معها الخير والسعادة، لتزرع الطمأنينة في قلوبكم وتستمع إلى قصصكم وحكاياتكم.
2025-02-27 | 03:47
2025-02-27T03:47:56+00:00
Alsumaria Tv
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"االله بالخير" يعود على السومرية في رمضان بعد أن نال "أفضل برنامج إنساني" لعام 2024!
117 شوهد
بعد أن نال
جائزة
أفضل برنامج اجتماعي في العام 2024، يعود برنامج "الله بالخير" على
السومرية
خلال شهر رمضان
المبارك
ليفتح نافذة أمل جديدة، ويقدم لكم رؤية مغايرة للحياة، حيث تتنقل الإعلامية بلسم حسين حاملةً معها الخير والسعادة، لتزرع الطمأنينة في قلوبكم وتستمع إلى قصصكم وحكاياتكم.
كالعادة، قناة
السومرية
هي سباقة في تقديم
المبادرات
الإنسانية خلال شهر رمضان من كل عام، إيماناً منها بأن هذا الشهر هو وقت العطاء والخير والتقوى، ووقت الاهتمام بمن هم في حاجة إلى لمسة حانية أو نظرة عطف.
برنامج "الله بالخير" من إنتاج قناة السومرية، تقدمه بلسم حسين التي ستجوب شوارع
بغداد
لتبحث عن المحتاجين والمشردين، محوّلةً أيامهم من الشقاء إلى حلمٍ يتحقق، وأمنياتهم إلى واقع ملموس.
من دون تفرقة
في الاحتياجات
الأساسية، ستفرح
السومرية
قلوب من يحتاجون المساعدة، وتمنحهم فرصة ليعيشوا يوماً مختلفاً، من خلال تلبية احتياجاتهم الأساسية، وحتى الحصول على الرعاية الطبية إذا لزم الأمر.
في شهر الخير والبركة، سترتقي قناة
السومرية
برسالة العطاء، مختارةً أولئك الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة، لتضع الابتسامة على وجوههم والأمل في قلوبهم، دون أي مقابل. ترقبونا!
تقديم بلسم حسين
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