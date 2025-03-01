مع بداية رمضان.. نيكول سابا تثير الجدل بصورة جديدة

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أثارت الفنانة اللبنانية نيكول سابا جدلًا واسعًا التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صورتين بالنقاب.





ونشرت نيكول الصورتين عبر حسابها على "إنستغرام"، وظهرت في إحداهما مرتدية النقاب، وفي الأخرى بعد خلعه، وذلك قبل انطلاق أولى حلقات مسلسلها الجديد "وتقابل حبيب" الذي يشارك في السباق الدرامي الرمضاني الحالي.

وعلّقت نيكول على الصور قائلة: "رمضان الجميع وكل سنة وأنتم طيبين.. رقية العسكري بتتمنى لكم مشاهدة ممتعة ومستنية رأيكم لما تتفرجوا وخليكوا حنينين".

وحرصت نيكول على تشويق جمهورها قبل ساعات من عرض مسلسل "وتقابل حبيب"، مشيرة إلى أن العمل يقدم قصة جديدة ومختلفة تأمل أن تحظى بإعجاب المشاهدين.

المسلسل من النجمة ياسمين عبدالعزيز، إلى جانب كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، وصلاح عبد الله، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم. العمل من تأليف عمرو ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

وتقدم نيكول سابا شخصية "رقية العسكري"، التي تمثل دورًا جديدًا ومختلفًا في مسيرتها الفنية.