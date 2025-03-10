نقيب الفنانين للسومرية: سنشارك بمهرجان كان السينمائي "لأول مرة".. ووزيرة المالية "لا تحب الفنانين العراقيين"

وقال خلال استضافته في برنامج ليلة رمضانية الذي تبثه الفضائية، انه "تم تشكيل بامر ديواني تسمى مبادرة دعم السينما وقدم الينا أكثر من 150 مشروع جار العمل على فرزها"، مبينا انه "ستكون هناك مشاركة كبيرة للعراق في مهرجان كان وهو حدث يحصل لأول مرة وتحت عنوان خيمة السينمائية".وبين ان هذه المشاركة ستكون "بالشركاة مع نقابة الفنانين ولجنة دعم السينما ومشروع سينماتك العراق"، واصفا "سنة 2025 بأنها ستشهد نهضة في القطاع السينمائي العراقي".وأوضح انه "انتجنا في دائرة السينما والمسرح 4 أفلام سينمائية قصيرة، ونعمل على انتاج 5 أفلام روائية طويلة و11 فلما روائيا قصيرا".وأوضح أن "المشاريع الوطنية لدعم السينما والمسرح موجودة لكنها تفتقر للتمويل، ووزارة المالية متوقفة عن المنح"، فيما وصف "وزيرة المالية بأنها غير مؤمنة بالفن ولا تحب الوسط الفني العراقي".وأضاف انه "ذهب الى وزيرة المالية مع عدد من نجوم وبمعية احد النواب، لكنها رفضت استقبالنا".