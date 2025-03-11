ابنة النجم المصري محمد صلاح: هددوني بالحبس

وظهرت الطفلة مكة (11 عاما) في مشهد تمثل خلاله بأنه تم تهديدها بالحبس من جانب أبناء بطلة المسلسل الشربيني حال عدم تصويرها مقطع فيديو دعائيا عبر منصات التواصل الاجتماعي.وتدخلت الشربيني لحل الأزمة، ولكن ابنة طلبت منها معاقبة أبنائها بالحبس كي لا تبلغ والدها.وسبق أن ظهرت مكة ابنة صلاح الكبرى في إعلانات تلفزيونية قام بها والدها في السنوات الأخيرة.يذكر أن النجم (32 عاما) يقدم واحدا من أفضل مواسمه على الإطلاق مع ليفربول، حيث سجل 32 هدفا وصنع 22 خلال 41 مباراة بجميع المسابقات، كما يتصدر قائمة هدافي "البريميرليغ" برصيد 27 هدفا.