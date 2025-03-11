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هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها (صور)
فن وثقافة
2025-03-11 | 06:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,515 شوهد
السومرية
نيوز ـ فن
خطفت النجمة
اللبنانية
هيفاء وهبي الأنظار بإطلالها الجديدة التى كشفت عنها على حسابها بموقع إنستجرام، وذلك بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها، حيث ارتدت هيفاء وهبي فستاناً محتشماً بتصميم العباءة باللون الوردى يجمع بين الكلاسيكية واللمسات العصرية اللافتة، وعلقت هيفاء وهبي على الصور: "رمضان شهر الفرحة"
واستعادت هيفاء وهبي نشاطها الفنى فى الأشهر الأخيرة، حيث انتهت من تسجيل أغنية جديدة بعنوان
سوبر
وومان من كلمات أحمد
علاء
الدين، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع زووم، ومن المقرر أن يتم طرحها قريباً على
يوتيوب
ومنصات الموسيقى المختلفة، وفى نفس الوقت تحضر للتواجد في الدراما والسينما خلال عام 2025.
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