وجد ميتاً بمنزله.. وفاة مغني كوري في ظروف غامضة

وبحسب تقارير إعلامية كورية، تم العثور على الفنان فاقدًا للوعي داخل شقته في منطقة غوانغجين-غو يوم 10 مارس/أذار، حيث تم استدعاء فرق الطوارئ التي أعلنت وفاته رسميًا لاحقًا.وأكدت وكالة تايجوي إنترتينمنت، المسؤولة عن إدارة أعماله، الخبر عبر بيان رسمي جاء فيه:"في 10 مارس، غادرنا فناننا المحبوب ويسونغ.. تم العثور عليه جثة هامدة في منزله في سيول، وقد أُعلِنَت وفاته رسميًا لاحقًا. هذه الخسارة المفجعة تركت عائلته، والفنانين في تايجوي إنترتينمنت، وموظفينا في حالة حزن عميق".وأوضحت المصادر أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الوفاة، وسط تساؤلات حول وجود شبهة جنائية، على أن تُعلن النتائج فور انتهاء التحقيق.وُلد ويسونغ في 5 فبراير/شباط 1982، وبدأ الفني عام 2002، حيث اشتهر بأسلوبه المميز في أغاني البالاد والـ R&B، ومن أبرز أعماله: "Insomnia"، و"Can’t We"، و“With Me”.وكان من المفترض أن يشارك في حفل غنائي مشترك مع المغني كي سي إم في دايغو يوم 15 مارس، أي بعد أربعة أيام فقط من وفاته.واجه ويسونغ عدة أزمات خلال حياته، حيث اتُّهم في عام 2013 بتعاطي عقار البروبوفول، لكنه حصل على البراءة لاحقًا. وفي عام 2020، تورط في حادثتين منفصلتين تتعلقان بتعاطي عقار إيتوميديت، ما أدى إلى خضوعه للتحقيق.