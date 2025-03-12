احسان دعدوش يعلن عن كلفة اول اجر اعلان استحصله في بداياته الفنية

نيوز – محلي

اعلن الفنان احسان دعدوش، اليوم الاربعاء، عن كلفة اول اجر اعلان استحصله منذ بدايته.

وقال في تصريح خلال استضافته ببرنامج ليلة رمضانية والذي يعرض على فضائية ان "فن الاعلان من الفنون الصعبة جدا"، مبينا انه "في بداية عملي واجهت انتقادات كبيرة". واضاف "كانوا ينادوني ابو الاعلانات"، لافتا الى ان "كلفة الاعلان على مطعم البحر الابيض في وقتها يعادل راتب موظف لـ3 اشهر".



